Festival Itália Mia segue com programação especial neste sábado na Estação das Docas em Belém

Pelo segundo ano consecutivo, o Festival Itália Mia apresenta o melhor das culinárias italiana e amazônica. Com 16 estandes, os visitantes terão a oportunidade de experimentar uma grande variedade de pratos típicos e inovadores, inclusive alguns que misturam ingredientes tradicionais de ambas as regiões.

Segundo a representante do restaurante Grand Cru, Tatiany Falcão, eventos como esse são de extrema importância para reforçar a cultura italiana em Belém. “É de extrema alegria e importância a presença da Grand Cru nesse evento. Somos também uma loja de vinho com um grande portfólio da Itália, então tem tudo a ver conosco”, iniciou. Tatiany declarou ainda que o restaurante está tendo a oportunidade de mostrar seus rótulos aos clientes. “O público está adorando a experiência, de comprar o vinho e ainda apreciar essa beleza de paisagem aqui na Estação das Docas”.

Tatiany Falcão, representante do Grand Cru (Carmem Helena / O Liberal)

Ela enfatizou ainda a evolução do Festival Itália Mia nessa segunda edição. “Esse ano, o evento está magnífico. Lindo, festivo, alegre, bem a característica própria do povo italiano e também do amazônida. Do ano passado para esse, foi uma evolução gigantesca”. Já para o Chef de Cozinha do restaurante Cantina Italiana, Enzo Luzi, a participação tem um gosto especial, pois ele é filho de italianos. “É maravilhoso poder divulgar um pouco da cultura desse país fantástico aqui no Pará, que já temos bastante apreciadores dessa cultura”.

Enzo também percebeu o crescimento do projeto na edição de 2023. “Foi um evento que cresceu muito, esse ano temos mais restaurantes participando e é muito bom pois dar mais oportunidades para outros locais fortalecendo ainda mais, a cozinha italiana”, concluiu o chef.

Enzo Luzi, chef do Cantina Italiana (Carmem Helena / O Liberal)

O administrador Fernando Magno, visitante do evento, ficou maravilhado com a organização. “Está tudo impecável, estou me sentindo em um cantinho italiano. É um país que tenho planos em morar e essa imersão é de uma grandeza afetiva muito grande pra mim, estou muito satisfeito”, declarou.

O Festival Itália Mia é uma realização do Grupo Liberal e, de 3 a 5 de novembro de 2023, vai destacar as influências da cultura italiana no Pará, reunindo elementos da gastronomia, arquitetura, dança, música e cinema do país europeu. O evento será gratuito e destinado aos públicos de todas as idades na Estação das Docas, em Belém. O evento tem o patrocínio da Embaixada da Itália no Brasil e o apoio institucional do Governo do Estado do Pará.

Confira a programação de domingo,5

10h – 22h | Espaço Expositivo Giovanni Gallo & Museu do Marajó

11h – 22h | Espaço Gastronômico

16h | Festival de Cinema Italiano Cine Estação: Retrospectiva Comédias Clássicas – Venga a Prendere Il Caffè da Noi (Venha Tomar Um Café Conosco). 1970. 100 min. Classificação: 14 anos

18h | Festival de Cinema Italiano Cine Estação – Documentário Giovanni Gallo: O Italiano Marajoara. 2023. 55 min. Classificação: Livre

19h | Festival de Cinema Italiano Cine Estação: Retrospectiva Comédias Clássicas – Brancaleone Alle Crociate (Brancaleone Nas Cruzadas). 1970. 116 min. Classificação: 14 anos

20h | Show Especial (Trio Paraense apresenta Luiz Pardal, Jacinto Kahwage, Paulo Assunção e Alba Maria | Cia de Dança Ana Unger apresenta Performance)

21h | Festival de Cinema Italiano Cine Estação: Retrospectiva Comédias Clássicas – Anatra All’arancia (Pato com laranja). 1975. 106 min. Classificação: 14 anos