Conheça os restaurantes do Festival Itália Mia 2023

O Festival Itália Mia traz o melhor das culinárias italiana e amazônica, tão distintas e ricas em sabores. Com 16 estandes, os visitantes terão a oportunidade de experimentar uma grande variedade de pratos típicos e inovadores, inclusive alguns que misturam ingredientes tradicionais de ambas as regiões.

O evento, realizado entre os dias 3 e 5 de novembro, na Estação das Docas, é aberto ao público e celebra a cultura ítalo-amazônica. A realização é do Grupo Liberal, com patrocínio da Embaixada da Itália no Brasil e apoio institucional do Governo do Pará.

Para os três dias de exposição, os chefs apostam em uma abordagem criativa ao utilizar ingredientes típicos em inúmeras combinações. Há opções de massas italianas combinadas com o jambu e outras ervas típicas da Amazônia, por exemplo, para criar uma explosão de sabores inovadores.

Chefs presentes no festival apostão em uma abordagem criativa ao utilizar ingredientes típicos dos dois países

Os visitantes também terão a oportunidade de experimentar vinhos italianos. Além dos pratos salgados, as sobremesas também prometem ser um destaque do festival. Com opções variadas, desde as mais clássicas até exóticas, os visitantes são convidados a experimentar uma variedade de doces.

Catarina Castro é estreante no Festival Itália Mia e proprietária do Catarina Café Bistrô. A cozinheira explica que deve levar criações originais aos consumidores: “Eu visitei o Festival no ano passado e achei incrível. Muito bem organizado, completo e rico culturalmente, além de caprichado em toda a programação. A empolgação de participar desse evento é tanta que a gente vai fazer uma edição especial do cardápio do Bistrô só para o Itália Mia”.

Massas italianas serão combinadas com ingredientes típicos da Amazônia, para criar uma explosão de sabores inovadores

A lista de participantes inclui nomes de peso na cena gastronômica belenense, como: Pizzaria Di Mare, Pissolati Café, Cantina Italiana, Pesto Prima, Bressanim, Famiglia da Pasta, Bistrô Café Club, Famiglia D'Itália, Beto Salomão Restaurante, Catarina Bistrô, Le Bistrot, Ice Bode, Grand Cru, Maioca, Castellamare e a Vinoteca Drinks. Todos eles apresentarão pratos e/ou bebidas que certamente deixarão os visitantes com água na boca.

“Vou participar do Itália Mia pelo primeiro ano. No ano passado fui como cliente e amei, fiquei fã do Festival, com vontade de participar. E esse ano minha expectativa é a melhor que existe, a melhor que tem. Vamos fazer a fusão da Itália com o Pará, então a gente vai ter um risoto paraense, vamos ter um nhoque ao sugo e um tiramisu. O diferencial desse Festival é que ele reúne os melhores restaurantes de Belém, que fazem comida boa, agregando as atividades, a música, a dança e tudo junto” - Cristiane Salomão, proprietária do restaurante Beto Salomão

E engana-se quem pensa que o Itália Mia se resume ao espaço gastronômico. O evento oferece uma programação diversificada que inclui atrações musicais como Luiz Pardal, Jacinto Kahwage, Paulo Assunção, Alba Maria e o Coral Infantil da Fundação Amazônica de Música. Os visitantes também podem desfrutar de apresentações de danças tradicionais da Itália com performances da Cia de Dança Ana Unger.

Além disso, o Festival de Cinema Italiano no Brasil é outra atração imperdível. A iniciativa, voltada para a sétima arte, exibirá filmes clássicos e inéditos, com sessões realizadas na Estação das Docas e no Cine Sesc Ver-o-Peso. A programação deste ano ainda presenteia o público com a exposição "Giovanni Gallo & Museu do Marajó".

Festival Itália Mia 2023

Data: 3, 4 e 5 de novembro de 2023

Horário: 10h às 22h

Local: Estação das Docas (Armazém 3)

Entrada franca