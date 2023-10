Confira a programação completa da 2ª edição do Festival Itália Mia, em Belém

A segunda edição do Festival Itália Mia presenteia o público com música, dança, exibição de filmes italianos e destaca a gastronomia. O evento, que incentiva a uma imersão cultural italiana, é gratuito e realizado na Estação das Docas, nos dias 3, 4 e 5 de novembro. No espaço central, além de estandes com venda de comida e bebidas, será montada a exposição "Giovanni Gallo & Museu do Marajó", com réplicas de peças idealizadas pelo padre italiano. Gallo desenvolveu importantes trabalhos para a comunidade na região do Marajó e é o homenageado deste ano. O Festival conta com o patrocínio da Embaixada da Itália no Brasil e apoio institucional do Governo do Pará.

“Nesta segunda edição do Itália Mia, estamos com uma grande expectativa, principalmente em relação ao público. A primeira nos surpreendeu pelo interesse das pessoas em conhecer um pouco mais sobre a cultura italiana. Todos os dias, houve bastante aderência do público em todas as atrações do Festival. Este ano, esperamos ainda mais pessoas circulando pelo Itália Mia. Para isso, estamos preparando muitas novidades para todos, com exposições, espaços instagramáveis e homenagens” - Aurélio Oliveira, coordenador do festival

Programação do Itália Mia conta com atrações musicais em todos os dias do evento (Foto: Cristino Martins/O Liberal)

Gastronomia

Com estandes voltados exclusivamente para a culinária italiana, que é consagrada no mundo todo, o Festival Itália Mia chega à sua segunda edição celebrando os sabores tradicionais do país. O público vai poder experimentar receitas de pizza, massas, molhos e sobremesas inspiradas na região. O projeto ainda vai permitir que aqueles que tiverem mais de 18 anos conheçam e se apaixonem pelos vinhos de origem italiana.

As delícias disponíveis serão preparadas por: Pizzaria Di Mare, Pissolati Café, Cantina Italiana, Pesto Prima - By Mila, Bressanim, Famiglia Pastas, Bistrô Café Club, Famíglia d'Italia, Beto Salomão Restaurante, Catarina Café & Bistrô, Le Bistrot, Ice Bode, Grand Cru, Maioca, Castellamare e Vinoteca Drinks.

Música e Dança

Na programação, as atrações musicais marcam presença em todos os dias do Festival. Entre os convidados deste ano estão Luiz Pardal, Jacinto Kahwage, Paulo Assunção, Alba Maria e o Coral Infantil da Fundação Amazônica de Música. O Itália Mia ainda conta com apresentações de danças tradicionais da Itália em performance da Cia de Dança Ana Unger.

Festival Itália Mia 2023 conta com exposições, espaços instagramáveis e customização do ambiente com uma nova temática (Foto: Cristino Martins/ O Liberal)

Festival de Cinema Italiano

O Festival de Cinema Italiano no Brasil celebra a cultura italiana com exibições gratuitas de filmes em mais de 50 cidades do país. Em Belém, o festival apresentará uma retrospectiva de comédias clássicas italianas e quatro filmes pré-selecionados pela Itália para concorrer ao Oscar de Melhor Filme Internacional em 2024. Entre as produções estão "Grazie Ragazzi", "Il Ritorno di Casanova", "La Terra delle Donne" e "L'Ultima Notte di Amore". Os filmes abrangem comédia, drama e histórias de guerra e serão exibidos na Estação da Docas e no Sesc Ver-O-Peso.

Homenageado 2023

O Padre Giovanni Gallo é homenageado na edição deste ano por sua forte relação com o povo marajoara ao longo de sua vida e, especialmente, com a população de Cachoeira do Arari. Nascido em Turim, na Itália, em 1927, desenvolveu uma conexão única com a região amazônica brasileira, onde trabalhou como sacerdote da Companhia de Jesus por muitos anos, dedicando-se às culturas e povos marajoaras.

Durante a vida, ele coletou peças arqueológicas entregues pelos habitantes locais, que deram origem ao acervo do Museu do Marajó, localizado em Cachoeira do Arari. Em 1981, o padre europeu se naturalizou brasileiro e recebeu o título de Cidadão do Pará. Em 2000, o religioso também foi agraciado com o título de Cidadão do Turismo Paraense.

Confira a programação do Festival Itália Mia 2023 (sujeita a alterações)

Sexta (3/11/2023)

10h – 22h | Espaço Expositivo Giovanni Gallo & Museu do Marajó

11h – 22h | Espaço Gastronômico

18h | Show Especial de Abertura (Trio Paraense apresenta Luiz Pardal, Jacinto Kahwage, Paulo Assunção e Alba Maria | Cia de Dança Ana Unger apresenta Performance | Coral Infantil da Fundação Amazônica de Música)

19h | Festival de Cinema Italiano Cine Estação – Documentário Giovanni Gallo: O Italiano Marajoara. 2023. 55 min. Classificação: Livre

21h | Festival de Cinema Italiano Cine Estação: Retrospectiva Comédias Clássicas – Amore All’italiana (Amor à Italiana). 1966. 95mim. Classificação: 14 anos

Sábado (4/11/2023)

10h – 22h | Espaço Expositivo Giovanni Gallo & Museu do Marajó

11h – 22h | Espaço Gastronômico

16h | Festival de Cinema Italiano Cine Estação: Retrospectiva Comédias Clássicas – Mimí Metallurgico Ferito Nell’onore (Mimi, O Metalúrgico). 1972. 121 min. Classificação: 14 anos

18h | Festival de Cinema Italiano Cine Estação – Documentário Giovanni Gallo: O Italiano Marajoara. 2023. 55 min. Classificação: Livre

19h | Festival de Cinema Italiano Cine Estação: Retrospectiva Comédias Clássicas – Berlinguer Ti Voglio Bene (Berlinguer I Love You). 1977. 90 min. Classificação: 14 anos

20h | Show Especial (Trio Paraense apresenta Luiz Pardal, Jacinto Kahwage, Paulo Assunção e Alba Maria | Cia de Dança Ana Unger apresenta Performance)

21h | Festival de Cinema Italiano Cine Estação: Retrospectiva Comédias Clássicas – Travolti da An Insolito Destino Nell'azzurro Mare D'agosto (Por Um Destino Insólito). 1974. 114 min. Classificação: 14 anos

Domingo (5/11/2023)

10h – 22h | Espaço Expositivo Giovanni Gallo & Museu do Marajó

11h – 22h | Espaço Gastronômico

16h | Festival de Cinema Italiano Cine Estação: Retrospectiva Comédias Clássicas – Venga a Prendere Il Caffè da Noi (Venha Tomar Um Café Conosco). 1970. 100 min. Classificação: 14 anos

18h | Festival de Cinema Italiano Cine Estação – Documentário Giovanni Gallo: O Italiano Marajoara. 2023. 55 min. Classificação: Livre

19h | Festival de Cinema Italiano Cine Estação: Retrospectiva Comédias Clássicas – Brancaleone Alle Crociate (Brancaleone Nas Cruzadas). 1970. 116 min. Classificação: 14 anos

20h | Show Especial (Trio Paraense apresenta Luiz Pardal, Jacinto Kahwage, Paulo Assunção e Alba Maria | Cia de Dança Ana Unger apresenta Performance)

21h | Festival de Cinema Italiano Cine Estação: Retrospectiva Comédias Clássicas – Anatra All’arancia (Pato com laranja). 1975. 106 min. Classificação: 14 anos

Acesse a página oficial do Festival Itália Mia 2023 para mais informações.

SERVIÇO

Festival Itália Mia

Data: 3, 4 e 5 de novembro de 2023.

Horário: das 10h às 22h.

Local: Estação das Docas.

Entrada franca.