2ª edição do Festival Itália Mia homenageia padre Giovanni Gallo

A deliciosa mistura de tradições, cultura e sabores ítalo-amazônica volta a ser celebrada, em Belém, com a segunda edição do Festival Itália Mia. A iniciativa, realizada pelo Grupo Liberal, terá como palco a Estação das Docas, durante os dias 3, 4 e 5 de novembro, com uma ampla programação que inclui apresentações musicais, de danças, gastronomia e o Festival de Cinema Italiano no Brasil. O projeto conta com o patrocínio da Embaixada da Itália no Brasil e apoio institucional do Governo do Pará.

Na edição deste ano, a personalidade italiana (ou ligada ao país) escolhida para ser homenageada criou uma forte ligação com o povo marajoara ao longo da vida, especialmente a população de Cachoeira do Arari: o padre Giovanni Gallo.

“A cada ano temos um homenageado. No ano passado foi Romulo Maiorana pelo centenário dele, sua ligação com a Itália e pela contribuição na comunicação. Neste ano, temos o padre Giovanni Gallo que teve todo um trabalho de recuperação e de manutenção da história do Marajó, da cultura marajoara”, destaca Aurélio Oliveira, coordenador do Festival.

Festival apresenta ao público conexões entre as culturas da Itália e Pará por meio da arte, cultura e gastronomia (Divulgação)

O Itália Mia representa a conexão do país europeu com o Pará e conta com a chancela da Embaixada da Itália no Brasil. O vice-consulado italiano no estado funciona na sede do Grupo Liberal, que tem suas raízes italianas originárias em seu fundador, o jornalista e empreendedor Romulo Maiorana. A vice-presidente do grupo de comunicação, Rosângela Maiorana, também é a vice-cônsul honorária da Itália no Pará e ressalta a importância da escolha do homenageado deste ano.

“A nossa homenagem também vai permitir que gente daqui de Belém que não teve ainda oportunidade de conhecer o Museu do Marajó, possa descobrir um pouquinho do que tem lá dentro. Nós estamos trazendo algumas réplicas do acervo do Museu. Dessa forma, mostramos essa excelente mistura do Pará com a Itália” - Rosângela Maiorana, vice-cônsul honorária da Itália no Pará

Padre italiano Giovanni Gallo, personalidade homenageada no Itália Mia 2023, realizou importantes trabalhos para a população na Ilha do Marajó (Acervo pessoal / Pe. Giovanni Gallo )

De Turim para Cachoeira do Arari

Italiano com alma marajoara, o padre Giovanni Gallo nasceu em Turim, Itália, em 1927. Sendo um sacerdote da Companhia de Jesus, dedicou muitos anos de sua vida aos povos e culturas marajoaras. O religioso atuou na Amazônia brasileira de 1970 até sua morte, em 2003. Durante a vida, guardou peças arqueológicas entregues pelos próprios moradores locais. O material deu origem ao acervo do Museu do Marajó que funciona em Cachoeira do Arari. O padre europeu se naturalizou brasileiro e em 1981 recebeu o título de Cidadão do Pará. Já em 2000 ganhou o título de Cidadão do Turismo Paraense.

Réplicas do acervo do Museu do Marajó, em Cachoeira do Arari, no Marajó, estarão em exposição no Itália Mia (Bruno Cecim / Agência Pará)

Programação

A segunda edição do Festival Itália Mia nasce com a promessa de ser um sucesso ainda maior do que foi em 2022. O evento vai reunir atrações musicais como Luiz Pardal, Jacinto Kahwage, Paulo Assunção, Alba Maria e o Coral Infantil da Fundação Amazônica de Música. A programação oficial conta ainda com apresentações de danças tradicionais da Itália e performance da Cia de Dança Ana Unger.

O Festival de Cinema Italiano no Brasil é outra atração prevista. A iniciativa voltada para a sétima arte exibirá filmes clássicos e inéditos. As sessões serão realizadas no Teatro Maria Sylvia Nunes e no Cine Sesc Ver-o-Peso. A agenda presenteia ainda o público com a exposição Giovanni Gallo & Museu do Marajó. As atrações são para todos os públicos e faixas etárias. Programe-se e não perca essa oportunidade de imergir na cultura ítalo-amazônica.



Festival Itália Mia 2023

Data: 3, 4 e 5 de novembro de 2023

Horário: 10h às 22h

Local: Estação das Docas (Armazém 3)

Entrada franca