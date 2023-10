Documentário inédito “Giovanni Gallo - O italiano Marajoara” será lançado durante o Itália Mia

Marcando a história do audiovisual na Amazônia, a TV Liberal produziu o documentário “Giovanni Gallo - O italiano Marajoara”. O religioso é a personalidade italiana homenageada na segunda edição do Festival Itália Mia, projeto que celebra os laços da cultura ítalo-paraense. O evento, realizado entre os dias 3 e 5 de novembro, na Estação das Docas, em Belém, é realizado pelo Grupo Liberal, com patrocínio da Embaixada da Itália no Brasil e apoio institucional do Governo do Pará.

O jornalista Léo Nunes foi o responsável por fazer as entrevistas, pesquisa, produção e edição final do documentário. A obra de 60 minutos conta ainda com Moisés Nascimento e Edenilton Marques na fotografia e captação de imagens. A equipe esteve no Marajó durante 10 dias e, neste período, coletou depoimentos de moradores que conheceram intimamente o padre italiano nascido em Turim. O sacerdote da Companhia de Jesus dedicou 30 anos a levar desenvolvimento social às cidades do arquipélago.

“Vamos contar a vida do padre, focando principalmente onde ele passou os últimos anos, no Marajó. A história começa pela infância na Itália, passa pelas missões religiosas em outros países e a chegada do religioso ao Brasil pela Bahia e Maranhão. A equipe esteve em Santa Cruz do Arari, Vila de Jenipapo e Cachoeira do Arari” - Léo Nunes, jornalista à frente do documentário

Padre Giovanni Gallo realizou importante trabalho social com comunidades do Marajó (Divulgação)

Além das histórias, foram registrados os frutos do trabalho de Gallo, entre eles o fomento e apoio ao bordado marajoara conhecido internacionalmente e a coleta de peças e pedaços de cerâmicas históricas dos povos originários do arquipélago. Com o acervo formado com doações dos moradores, o padre italiano planejou e criou o Museu do Marajó. O espaço foi reformado pelo governo estadual e reaberto ao público em fevereiro de 2022.

Jornalista Léo Nunes fez as entrevistas, pesquisa, produção e edição final do documentário "Giovanni Gallo - O italiano Marajoara". Moisés Nascimento e Edenilton Marques são os responsáveis pela fotografia e captação de imagens. (Foto: Divulgação)

As belezas naturais da região amazônica, formada por rios de água doce e pela influência do mar, também foram filmadas pela equipe da produção. Os cenários encontrados cativaram o padre Giovanni e foram registrados por ele desde 1973. Uma época em que a tecnologia era totalmente diferente da atual, sendo analógica e em preto e branco. Parte do acervo coletado pelo padre Gallo, ao longo de 30 anos de vida no Marajó, foram utilizados na edição do documentário.

“Usamos imagens atuais e antigas feitas pelo próprio padre Giovanni Gallo. Ele tinha câmera e registrava a vida no marajó. O padre era um verdadeiro cineasta. Conseguia registrar o cotidiano, a vida, as dificuldades e as belezas de uma região tão pobre de recursos e tão rica de cultura. Ele conseguiu como ninguém captar a essência do povo marajoara. No documentário, tentamos fazer um elo entre o passado e o atual. Me sinto honrado em poder contar a história de quem ajudou a valorizar o patrimônio do Marajó e segue vivo na memória da comunidade” - Léo Nunes

O documentário sobre o religioso europeu naturalizado brasileiro, homenageado em 1981 com título de Cidadão do Pará, e ganhador do título de Cidadão do Turismo Paraense em 2000, será exibido na abertura do Festival Itália Mia, às 18h do dia 3 de novembro, e na TV Liberal, no dia 11 de novembro.

Festival Itália Mia será realizado entre os dias 3 e 5 de novembro na Estação das Docas, em Belém (Fotos: Divulgação)

Programação Itália Mia 2023

Dentro da programação audiovisual do Itália Mia também ocorre o Festival de Cinema Italiano no Brasil. A iniciativa voltada para a sétima arte exibirá filmes clássicos, como comédias consagradas pela crítica e obras inéditas concorrendo ao Oscar. As sessões serão realizadas no Teatro Maria Sylvia Nunes e no Cine Sesc Ver-o-Peso.

Outra programação dentro do Itália Mia, em homenagem ao padre italiano, é a exposição "Giovanni Gallo & Museu do Marajó”. A mostra permitirá aos moradores da Região Metropolitana de Belém conhecerem um pouco mais sobre o Museu do Marajó, localizado em Cachoeira do Arari. A exposição traz para a capital paraense réplicas do acervo do museu.

A segunda edição do Festival Itália Mia conta também com 15 estandes dedicados à gastronomia italiana. O evento reúne ainda atrações musicais como Luiz Pardal, Jacinto Kahwage, Paulo Assunção, Alba Maria e o Coral Infantil da Fundação Amazônica de Música. A programação oficial inclui apresentações de danças tradicionais da Itália com performance da Cia de Dança Ana Unger.

Anote aí:

Festival Itália Mia 2023

Data: 3, 4 e 5 de novembro de 2023

Horário: 10h às 22h

Local: Estação das Docas (Armazém 3)

Entrada franca