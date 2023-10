Itália Mia: 2ª edição do Festival de Cinema Italiano vem aí

As salas de cinema localizadas no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas, e no Cine Sesc Ver-o-Peso vão exibir 32 longas-metragens que compõem a 2ª edição do Festival de Cinema Italiano, em Belém. São mais de 43 horas de exibição de produções audiovisuais italianas ou voltadas para personagens ligados ao país europeu. A mostra ocorre entre os dias 3 e 10 de novembro e integra a extensa programação do Festival Itália Mia, projeto do Grupo Liberal para o fortalecimento e valorização da cultura italiana no Pará.

O Festival Itália Mia conta com patrocínio da Embaixada da Itália no Brasil e apoio institucional do Governo do Pará e homenageia uma personalidade italiana, ou com raízes ligadas ao país. O escolhido deste ano é o padre Giovanni Gallo. A vida e a trajetória do religioso que criou o Museu do Marajó serão apresentadas em um documentário totalmente original, criado pela TV Liberal para o Festival.

Para o crítico de cinema e colunista do Grupo Liberal, Ismaelino Pinto, a possibilidade do público poder conferir as produções internacionais é uma grande oportunidade.

“O Festival é uma possibilidade de conhecermos o cinema italiano contemporâneo de qualidade que, por uma questão de mercado, acaba não chegando para nós. E nos permite ver clássicos italianos, como as comédias. Essa também é uma possibilidade de ver e rever grandes artistas como Sophia Loren” - Ismaelino Pinto, crítico de cinema

O Festival de Cinema Italiano no Brasil está presente em mais de 50 cidades e 81 salas, oferecendo a exibição gratuita de filmes, juntamente com uma seleção disponível online no site oficial do evento. A iniciativa é organizada pela Câmara do Comércio Italiana de São Paulo e patrocinada pela Embaixada da Itália, celebrando a cultura italiana com todos os amantes do cinema.

Em Belém, o evento trará uma retrospectiva de comédias clássicas italianas e ainda quatro filmes pré-selecionados pela Itália para concorrer ao Oscar de Melhor Filme Internacional em 2024. Entre as produções está “Obrigado, Rapazes” (Grazie Ragazzi), uma comédia dirigida por Riccardo Milani, na qual Antonio Albanese interpreta um ator desempregado que ensina teatro em uma prisão e decide encenar a famosa peça de Samuel Beckett, "Esperando Godot".

Outro filme previsto é “O Retorno de Casanova” (Il Ritorno di Casanova), um drama de Gabriele Salvatores, em que Toni Servillo vive um aclamado diretor de cinema em sua última obra e escolhe contar a história de Casanova de Arthur Schnitzler.

Ainda dentro da programação será exibido “A Terra das Mulheres” (La Terra delle Donne), dirigido por Marisa Vallone, drama de época que se passa na Sardenha rural durante a Segunda Guerra Mundial, onde Fidela, a sétima filha de uma mulher considerada bruxa pela tradição popular, enfrenta o desafio de ser diferente e tem sua vida transformada quando a maternidade a encontra.

O quarto filme apresentado é “A Última Noite de Amore” (L'Ultima Notte di Amore) e acompanha os passos de Franco Amore, um tenente da polícia que investiga uma cena do crime em que seu parceiro de longa data foi assassinado durante um roubo de diamantes.

“O cinema italiano é uma cinematografia muito forte, como o francês e outros europeus que acabaram sendo eclipsados pelos americanos. O Festival permite esse contato direto com o que está sendo produzido em termos de filmes, de película de arte, um cinema mais profundo. Alguns títulos presentes neste ano são premiados”, afirma Ismaelino.

Sobre o Festival Itália Mia

Com a promessa de ser ainda mais espetacular do que a primeira edição, em 2022, o evento deste ano contará com uma variedade de atrações musicais, incluindo o Coral Infantil da Fundação Amazônica de Música e artistas renomados como Luiz Pardal, Jacinto Kahwage, Paulo Assunção e Alba Maria. Além disso, a programação oficial inclui apresentações de danças tradicionais da Itália em performance da Cia de Dança Ana Unger. A agenda cultural também inclui a exposição Giovanni Gallo & Museu do Marajó, uma experiência imperdível para todas as idades. No espaço, o público poderá se deliciar com a presença de 15 estandes gastronômicos.

Para conferir toda a programação e horários, clique aqui e acesse a página do Itália Mia 2023.

Programação do Festival de Cinema

A programação de filmes deste ano é realizada de 3 até 5 de novembro na Estação das Docas. A exibição das obras italianas continua no Sesc Ver-o-peso, também no Boulevard Castilha França, nº 522/523, entre os dias 5 e 10. Confira abaixo a listagem com as datas, horários de exibição de cada filme.

Estação das Docas

Sexta (3/11/2023)

19H - Documentário Giovanni Gallo: O Italiano Marajoara

Ano: 2023

Duração: 55 min

Classificação: Livre

21H - Retrospectiva Comédias Clássicas – Amore All’italiana (Amor à Italiana)

Ano: 1966

Duração: 95 min

Classificação: 14 anos

Sábado (4/11/2023)

16H - Retrospectiva Comédias Clássicas – Mimí Metallurgico Ferito Nell’onore (Mimi, O Metalúrgico)

Ano: 1972

duração: 121 min

Classificação: 14 anos

18H - Documentário Giovanni Gallo: O Italiano Marajoara

Ano: 2023

Duração: 55 min

lassificação: Livre

19H - Retrospectiva Comédias Clássicas – Berlinguer Ti Voglio Bene (Berlinguer I Love You)

Ano: 1977

Duração: 90 min

Classificação: 14 anos

21H - Retrospectiva Comédias Clássicas – Travolti da An Insolito Destino Nell'azzurro Mare D'agosto (Por Um Destino Insólito)

Ano: 1974

Duração: 114 min

Classificação: 14 anos

Domingo (5/11/2023)

16H - Retrospectiva Comédias Clássicas – Venga a Prendere Il Caffè da Noi (Venha Tomar Um Café Conosco)

Ano: 1970

Duração: 100 min

Classificação: 14 anos

18H - Documentário Giovanni Gallo: O Italiano Marajoara

Ano: 2023

Duração: 55 min

lassificação: Livre

19H - Retrospectiva Comédias Clássicas – Brancaleone Alle Crociate (Brancaleone Nas Cruzadas)

Ano: 1970

Duração: 116 min

Classificação: 14 anos

21H - Retrospectiva Comédias Clássicas – Anatra All’arancia (Pato com Laranja)

Ano: 1975

Duração: 106 min

Classificação: 14 anos​

Cine Sesc Ver-o-Peso

Domingo (5/11/2023)

16H – Il Primo Giorno Della Mia Vita (O primeiro dia da minha vida)

Direção: Paolo Genovese

Elenco: Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Margherita Buy, Sara Serraiocco

País: Itália / Ano: 2023

Duração: 121 minutos

Gênero: Comédia

18H – Il Signore Delle Formiche (O senhor das formigas)

Direção: Gianni Amelio

Elenco: Luigi Lo Cascio, Elio Germano, Sara Serraiocco, Leonardo Maltese

País: Itália / Ano: 2022

Duração: 130 minutos

Gênero: Drama

20H – L'ultima Notte Di Amore (A última noite de amor)

Direção: Andrea Di Stefano

Elenco: Pierfrancesco Favino, Linda Caridi, Antonio Gerardi, Francesco Di Leva

País: Itália / Ano: 2023

Duração: 124 minutos

Gênero: Thriller

Segunda (6/11/2023)

16H – La Quattordicesima Domenica Del Tempo Ordinario (O Décimo quarto domingo do tempo ordinário)

Direção: Pupi Avati

Elenco: Gabriele Lavia, Edwige Fenech, Massimo Lopez, Lodo Guenzi, Camilla Ciraolo

País: Itália / Ano: 2023

Duração: 98 minutos

Gênero: Drama

18H – Primadonna (A primeira mulher)

Direção: Marta Savina

Elenco: Claudia Gusmano, Fabrizio Ferracane, Francesco Colella, Manuela Ventura

País: Itália - França / Ano: 2022

Duração: 102 minutos

Gênero: Drama

20H – L'uomo Sulla Strada (O homem na estrada)

Direção: Gianluca Mangiasciutti

Elenco: Aurora Giovinazzo, Lorenzo Richelmy, Astrid Casali, Eugenio Gradabosco

País: Itália / Ano: 2022

Duração: 110 minutos

Gênero: Thriller

Terça (7/11/2023)

16H – Billy

Direção: Emilia Mazzacurati

Elenco: Matteo Oscar Giuggioli, Carla Signoris, Alessandro Gassmann, Giuseppe Battiston

País: Itália / Ano: 2023

Duração: 97 minutos

Gênero: Drama

18H – La Terra Delle Donne (A terra das mulheres)

Direção: Marisa Vallone

Elenco: Paola Sini, Valentina Lodovini, Alessandro Haber, Jan Bijvoet

País: Itália / 2023

Duração: 104 minutos

Gênero: Drama

20H – C'è Ancora Domani (Ainda temos amanhã)

Direção: Paola Cortellesi

Elenco: Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea

País: Itália

Ano: 2023

Duração: 118 minutos

Gênero: Drama

Quarta (8/11/2023)

18H – Audace Colpo Dei Soliti Ignoti (Golpe dos eternos desconhecidos)

Direção: Nanni Loy

Elenco: Vittorio Gassman, Renato Salvatori, Claudia Cardinale

País: Itália / Ano: 1959

Duração: 105 minutos

Gênero: Comédia / Policial

20 H – Grazie Ragazzi (Obrigado rapazes)

Direção: Riccardo Milani

Elenco: Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni, Giacomo Ferrara

País: Itália / Ano: 2023

Duração: 117 minutos

Gênero: Comédia

Quinta (9/11/2023)

18H – Il Signore Delle Formiche (O senhor das formigas)

Direção: Gianni Amelio

Elenco: Luigi Lo Cascio, Elio Germano, Sara Serraiocco, Leonardo Maltese

País: Itália / Ano: 2022

Duração: 130 minutos

Gênero: Drama

20 H – L'ultima Notte Di Amore (A última noite de amor)

Direção: Andrea Di Stefano

Elenco: Pierfrancesco Favino, Linda Caridi, Antonio Gerardi, Francesco Di Leva

País: Itália / Ano: 2023

Duração: 124 minutos

Gênero: Thriller

Sexta (10/11/2023)

18H – Il Primo Giorno Della Mia Vita (O primeiro dia da minha vida)

Direção: Paolo Genovese

Elenco: Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Margherita Buy, Sara Serraiocco

País: Itália / Ano: 2023

Duração: 121 minutos

Gênero: Comédia

20H – Billy

Direção: Emilia Mazzacurati

Elenco: Matteo Oscar Giuggioli, Carla Signoris, Alessandro Gassmann, Giuseppe Battiston

País: Itália / Ano: 2023

Duração: 97 minutos

Gênero: Drama