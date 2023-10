Grupo Liberal celebra lançamento do Festival Itália Mia 2023 em noite com gastronomia e cultura

Em uma noite temática com gastronomia, arte e cultura, o Grupo Liberal lança neste 18 de outubro, a segunda edição do Festival Itália Mia. O jantar de anúncio será realizado no restaurante Cantina Italiana, em Belém, às 19h30. Os participantes vão conhecer um pouco mais sobre o evento principal realizado pelo Grupo Liberal, com patrocínio da Embaixada da Itália no Brasil e apoio institucional do Governo do Pará. A iniciativa reforça os laços entre as culturas italiana e paraense.

A programação ocorrerá na no Boulevard da Gastronomia, na Estação das Docas, nos dias 3, 4 e 5 de novembro, período em que o Festival Itália Mia reunirá atrações musicais, apresentações de danças e a realização do Festival de Cinema Italiano no Brasil. O planejamento com atenção ao universo bilateral entre as duas sociedades, garantirá aos participantes terem uma imersão na exposição Giovanni Gallo & Museu do Marajó. A programação é destinada a todos os públicos e faixas etárias.

O Itália Mia representa a conexão do país com o Pará e conta com a chancela da Embaixada da Itália no Brasil. O vice-consulado italiano no estado funciona na sede do Grupo Liberal que tem suas raízes italianas originárias em seu fundador, o jornalista e empreendedor Romulo Maiorana e como vice-cônsul da Itália no Pará Rosângela Maiorana, que também é vice-presidente do grupo de comunicação.

Festival Itália Mia vai reunir ainda atrações musicais, apresentações de danças e cinema (Arquivo O Liberal)

A influência italiana no Pará

A presença e a influência Italiana é visível nas ruas da capital do Pará. Jesuítas, capuchinhos e salesianos italianos presentes ao longo da história paraense deixaram um forte legado em estabelecimentos de ensino, hospitais e museus. Arquitetos, pintores, músicos e artistas também foram influenciados pelo Renascimento Italiano, com destaque para Giuseppe Antonio Landi, responsável pelo projeto de várias igrejas. Domenico de Angelis e Giovanni Capranesi decoraram e pintaram o Theatro da Paz, enquanto Filinto Santoro construiu edifícios públicos, incluindo o Palacete Montenegro, agora o Museu da Universidade Federal do Pará.

Programe-se

Festival Itália Mia 2023

Data: 3, 4 e 5 de novembro de 2023

Horário: 10h às 21h

Local: Boulevard da Gastronomia Estação das Docas, em Belém

Entrada franca