Festival Encontro das Águas ocorre neste final de semana em Porto de Moz

Neste sábado e domingo, 15 e 16 de julho, ocorre, em Porto de Moz, o 5º Festival Encontro das Águas, que atrai milhares de pessoas à cidade, em celebração a união de dois gigantes da Amazônia: os rios Xingu e Amazonas. No evento, os dois grupos folclóricos de mesmo nome movimentam a paixão e a torcida do público. A iniciativa é organizada pela prefeitura municipal e tem o patrocínio da Equatorial Pará, através da Lei de Incentivo à Cultura do Pará, a Lei Semear. A programação ocorre na Arena das Águas, no bairro Cariri, a partir das 19h.

O grupo Xingu e Amazonas possuem mais de mil e duzentos integrantes. As pessoas envolvidas trabalham o ano inteiro na criação das alegorias e demais elementos ornamentais que compõem as apresentações que ocorrem durante o festival e levam aos espectadores lendas e magias da região, com apresentações artísticas, shows musicais e danças folclóricas.

Além do aspecto cultural, o festival se tornou um marco importante para a economia local. O evento impulsiona o comércio da região e movimenta o setor hoteleiro com a chegada de turistas que prestigiam a celebração. Para a Secretária Grupo Rio Xingu, Luciana Guimarães, a participação no evento é de grande relevância, pois abre portas os caboclos da Amazônia. “Assim, podemos levar para o mundo a valorização da história do povo da região do Xingu. E ainda acrescendo que há um reencontro com a nossa identidade miscigenar, da nossa verdadeira história de quem somos e de quem nos orgulhamos ser”, destacou.

Mariceli Machado, que faz parte da diretoria do grupo Rio Amazonas, além de historiadora e pesquisadora, acredita que o evento é relevante pois faz um resgaste cultural. “Um evento grande como esse é de uma relevância sem tamanho para a nossa região e para a cultura de modo geral. Os dois grupos estão resgatando sua história, sua identidade que outrora parecia perdida. Entao vamos poder levar para a arena esse legado potencial que o Porto de Moz tem”, enfatizou.

Agende-se

5º Festival Encontro das Águas

Data: 15 e 16/07

Loca: Arena das Águas, bairro Cariri no Porto de Moz

