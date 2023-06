Festival de Parintins 2023

Centenas de grupos, artistas e gestores do Pará já estão na expectativa de ver as novidades da edição 56º do festival.

Depois do retorno triunfal na última edição, o Festival de Parintins vem em 2023 com expectativas nas alturas. Atraindo olhares de todo o mundo, a próxima festa já está com as datas marcadas para a alegria dos brincantes de boi-bumbá.

Marcado pela disputa entre os Bois Garantido e Caprichoso, o evento é considerado a maior manifestação cultural da região, reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), órgão vinculado ao Ministério da Cultura (MinC).

Fundação Palmares vai Premiar cinco canções inéditas sobre a cultura afro-brasileira

A Fundação Cultural Palmares recebe inscrições até o dia 23 de agosto de 2023, projetos para o "Prêmio Luiz Melodia de Canções Afro-Brasileiras". Organizado pelo Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra (CNIRC), o concurso tem por objetivo valorizar aspectos da cultura afro-brasileira, em qualquer estilo musical, protagonizando, assim, a cultura negra que é tão diversa no Brasil.

O edital visa incentivar a participação plena e efetiva da população negra, homenageando, assim, Luiz Melodia, ator, cantor e compositor brasileiro de MPB, rock, blues, soul e samba. Melodia compõe a galeria de personalidades homenageadas pela Fundação Cultural Palmares, devido à sua grande relevância no cenário artístico do país.

Educação Democracia e Igualdade Racial

As inscrições estão abertas até o dia 6 de julho para o 36º Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade e podem ser realizadas por meio do site do Iphan.

Neste ano, a premiação tem como tema “20 anos da Lei nº 10.639/2003: Educação Democracia e Igualdade Racial”, em homenagem à lei que incluiu na grade curricular do ensino básico a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”.

De acordo com o presidente do Iphan, Leandro Grass, o edital deste ano simboliza o momento de reconstrução para o Instituto e para o País. “Que este prêmio seja um marco e instrumento de combate às desigualdades. A política de patrimônio possui a grandeza de promover e interagir com várias áreas, pois ela também é educação, emancipação, turismo, emprego e renda. Que, a partir deste trabalho, possamos colher frutos de cidadania e de direitos para todos”, reforçou Leandro.

Prêmio Palmares de Arte 2023

O Ministério da Cultura, através da Fundação Palmares, vai premiar 40 iniciativas de artes no Brasil, com o valor de R$ 15 mil.

As inscrições vão até o dia 3 de agosto de 2023. O edital busca fazer a valorização da cultura e dos artistas afro-brasileiros, membros de comunidades quilombolas e autodeclarados negros (pretos ou pardos).

Artesanato, música e dança são categorias da premiação, além de leitura, escrita e oralidade: mitos, narrativas folclóricas e culinária tradicional. Um total de R$ 600 mil será distribuído, R$ 15 mil para cada iniciativa.

Chamada Pública para permissão de uso de espaços Funarte

A Chamada Pública tem por objeto o cadastro prévio de projetos de artistas, grupos e companhias do Brasil todo para ocupação de pautas livres na Funarte SP (Complexo Cultural Funarte SP e Teatro de Arena Eugênio Kusnet) por meio de permissão de uso dos espaços para realização de atividades artísticas e culturais, presenciais e/ou virtuais (gravações para transmissões online), nas áreas de artes cênicas (circo, dança e teatro), artes visuais, artes integradas e música.

Edital Ruth de Souza 2023

O objeto desse edital é selecionar, em regime de concurso público, 10 (dez) propostas de produção independente de obras cinematográficas brasileiras de longa-metragem de ficção, com temática livre, com destinação inicial ao mercado de salas de exibição, dirigidas por mulheres cis ou transgênero estreantes e apresentadas por meio de produtoras brasileiras independentes.

E queremos estimular a participação de mulheres na direção de filmes brasileiros, contribuindo para a valorização do protagonismo feminino.

Amor & Cultura

O amor, assim como a cultura, é uma força poderosa que nos conecta uns aos outros. Ele ultrapassa barreiras e preconceitos e nos faz enxergar a beleza na diversidade. Mas o amor verdadeiro, aquele que nasce com cada um de nós, só pode florescer quando acompanhado de respeito, que por sua vez, permite valorizar a individualidade e a história de cada pessoa. A cultura e a história brasileira já demonstraram diversas vezes que quando a gente deixa o amor e o respeito de lado o resultado é degradação e violência. No dia 28 de junho, dia do orgulho LGBTI+, convido você a refletir sobre a importância de cultivar o amor e o respeito, tornando esses elementos tão fundamentais nas nossas vidas diárias, como também o molde que está construindo nossa experiência civilizatória. Respeitar significa SIM, abraçar a diversidade começando por celebrar a individualidade de ser quem realmente você quer ser - Marcelo Calero, advogado, diplomata, ex-deputado federal (2019 a 2023) e atual secretário municipal de Cultura do Rio de Janeiro.

Líderes D'Amazônia

Foi lançado, no último dia 24/6, no auditório da Usina da Paz da Terra Firme, o Líderes D'Amazônia.

O instituto quer impulsionar novos negócios, fortalecer as comunidades locais e deixar um legado positivo para nossa amada Amazônia.

Esse é um novo projeto com intuito de contribuir efetivamente para ações de fomento para um futuro sustentável e próspero para a Amazônia.

No próximo domingo, 9/7, faremos uma entrevista completa com Jorge Vaz, coordenador do projeto.

Câmara de Belém aprova orçamento de R$ 4,8 bilhões

Aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e futuras parcerias com os governos estadual e federal visam obras e serviços para a COP 30 em Belém, destaca a presidência da Câmara.

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Gestão – IBDG

Realizar parcerias no setor público e privado para a promoção de projetos e eventos e incentivar a inclusão aos menos favorecidos são os objetivos do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Gestão – IBDG.

A instituição vem realizando ações no Pará, com destaque para as cidades de Belém, Marabá, Parauapebas, Santarém e Castanhal para estimular o desenvolvimento urbano, cultura, esporte, meio ambiente e saúde. Harry Sardinha, presidente do IBDG, enumera algumas das várias atividades organizadas.

O IBDG possui a expertise em gestão de equipamentos culturais e em acompanhamento e produção de programas ambientais, sociais, esportivos e de saúde. Anualmente, a cartela de ações fica ainda mais diversificada. Além disso, há, também, frentes de trabalho em consultorias para a modelagem, formatação e implementação de projetos, com o desenvolvimento de escopo, captação de recursos e enquadramento nas leis de incentivo.

No próximo domingo, 9/7, faremos uma entrevista completa com Harry Sardinha, presidente do IBDG.

Conheça mais sobre o IBDG

O Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Gestão foi criado em 2017 e é uma referência no mercado de gestão privada de projetos de interesse público e no desenvolvimento e implementação de projetos culturais, sociais e ambientais.

Feira de negócios em Parauapebas

No mês de agosto, acontecerá na cidade de Parauapebas a Feira de Empreendedores da Usina da Paz Parauapebas.

A feira visa impulsionar negócios locais e promover o desenvolvimento da comunidade, segundo a organização.

Empreendedores interessados em participar da Feira devem comparecer à sede da Usina da Paz Parauapebas, localizada na avenida D, quadra 101, bairro Jardim Ipiranga, durante o horário comercial, portando os seguintes documentos:

• original e cópia do RG,

• original e cópia do CPF

• comprovante de residência

Apesar da diversidade de produtos e serviços oferecidos, a organização definiu algumas restrições. Itens como açougue, peixe e bebidas alcoólicas não serão comercializados durante a feira.

No entanto, o evento abrangerá áreas como artesanato, moda, decoração, alimentos e outros segmentos relacionados.

Por meio das inscrições, os próprios empreendedores poderão garantir a participação no evento. Eles terão a oportunidade de comercializar os próprios produtos.

A Criatividade Econômica na Amazônia Ancestral e Futurista

A Fundação Cultural do Pará (FCP) promoveu, na sexta-feira (30), a palestra “A Criatividade Econômica na Amazônia Ancestral e Futurista”, com Lorena Saavedra. O evento ocorreu das 19h às 21h na Casa das Artes, ao lado da Basílica de Nazaré, em Belém. O objetivo do encontro foi levar o público a se questionar sobre seus processos criativos no empreendedorismo na Amazônia no contexto da sustentabilidade real.

A Economia Criativa ainda é alvo de muitas dúvidas, entendimentos equivocados e uma desconexão com o contexto da cultura. A pauta é fundamental para o funcionamento de uma economia que atinge a todos, que é contra a globalização e a desvalorização da potência humana explorada através da criatividade.