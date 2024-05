Festival da Fé é realizado pela primeira vez na capital paraense

De 30 de maio a 2 de junho, Belém se transformará em um verdadeiro santuário de fé e espiritualidade com a primeira edição do "Festival da Fé”. O evento promete ser uma imersão profunda, reunindo renomados artistas do estilo musical católico e gospel em um único palco, proporcionando uma experiência única aos participantes. O festival é gratuito e acontecerá no estacionamento frontal do shopping localizado na Avenida Augusto Montenegro, a partir das 18h.

Serão quatro dias de festival com apresentações de artistas locais e nacionais, onde a música será um fio condutor e agente mobilizador para uma vivência de celebração e conexão espiritual. Será um grande momento da história das comunidades católicas e cristãs paraenses, com shows únicos e especialmente preparados para o privilégio de quem estará no Parque Shopping Belém, assistir.

Em cada apresentação, um encontro de nomes importantes como das Comunidades “Mais de Ti” e “Cântico Novo”, além dos cantores Hugo Santos e Rodrigo Torres, e as bandas "Forró du Céu", Banda Adorai, Santo Som e Batuque da Fé. Durante o evento, também haverá uma celebração em homenagem ao Padre Bruno Sechi além de apresentações de danças com os grupos “Companhia de Artes da Rainha”, “Grupo de Dança Malveira” e “Grupo de Dança Malveira”.

Segundo a gerente de marketing do Parque Shopping, Isa Lucena, a programação é voltada para todos os públicos, criando um espaço acolhedor onde as pessoas podem se conectar através da música e fé. "O ‘Festival da Fé’ será um evento inesquecível. Uma oportunidade única para que as pessoas possam prestigiar apresentações de grandes artistas do cenário religioso nacional e local. Imagine um espaço acolhedor, onde todos poderão se conectar e manifestar a sua fé através da música. Será uma celebração vibrante e emocionante, que promete tocar o coração de cada participante", destaca.

Confira a programação musical do “Festival da Fé”:

Dia 30/05 (Quinta)

Grupo de dança - Companhia de Artes da Rainha

Show Católico - Comunidade Cantico Novo

Show Católico - Hugo Santos

Show Católico - Forró du Céu

Show Católico - Visita Santa Icoaraci

Dia 31/05 (Sexta)

Show Católico - Comunidade “Mais de Ti”

Show Católico - Rodrigo Torres

Show Católico - Homenagem ao Padre Bruno Sechi

Dia 01/06 (Sábado)

Grupo de dança - Grupo de “Dança Malveira”

Show Gospel - Juliano Son

Show Gospel - Silvana Freire

Dia 02/06 (Domingo)

Grupo de dança - Grupo de “Dança Malveira”

Show Gospel - Banda Adorai

Show Gospel - Batuque da Fé

Show Gospel - Santo Som

Serviço:

Festival da Fé

Onde: Estacionamento frontal do Parque Shopping Belém (Av. Augusto Montenegro, 4300 - Parque Verde).

Quando: De 30 de maio a 02 de junho

Horário: A partir das 18h