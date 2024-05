Círio 2024: Descida do Glória é marcada por noite de emoção e agradecimentos

Cerca de mil devotos se emocionaram no momento em que ocorreu a descida da imagem original de Nossa Senhora de Nazaré, na noite deste domingo (26/05), na Basílica Santuário, em Belém. Durante a cerimônia, a representação de Maria é retirada da estrutura do Glória, onde fica durante o ano, e é colocada em um altar mais próximo dos fiéis. A programação - que celebra o mês mariano e o aniversário do título de Santuário Mariano recebido pela Basílica, em maio - iniciou com uma santa missa, às 18h, celebrada pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa. Logo após, ocorreram as orações e a adoração, junto aos devotos que estiveram na igreja.

Antes do início da missa, o padre e reitor da Basílica Santuário, Francisco Assis, comentou que a descida da imagem de Nossa Senhora ocorre somente duas vezes ao ano: uma em maio e a outra no dia que antecede ao Círio. “Neste momento nos preparamos para a descida da imagem original, encontrada por Plácido, aqui onde hoje existe essa magnífica Basílica. É um momento especial, pois ela fica mais perto dos fieis, e eles podem direcionar a ela suas súplicas, preces e pedir a sua interseção. É um momento que marca essa devoção tão especial para o povo paraense”, declarou.

A devota Rita Lima, 61 anos, moradora do bairro Umarizal, saiu cedo de casa para acompanhar pela primeira vez a descida da imagem. Ela conta que chegou à igreja às 9h30 para garantir um lugar na primeira fileira dos assentos. “Sou devota de Nossa Senhora desde 2017, quando alcancei uma grande graça. Fico extremamente emocionada ao falar sobre ela, pois tudo que você quer, se pedir com fé, tenha certeza que será atendido. Hoje é a primeira vez que estou acompanhando a descida do Glória, fiz questão de vir cedo para pegar um lugar privilegiado para vê-la”, disse.

Maria Bizerra, 77 anos, que reside no bairro Distrito Industrial, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB), aproveitou a oportunidade para pedir uma benção ao seu marido. “Nunca tinha visto a imagem de tão perto, vou sempre ao Círio, mas tinha visto pertinho. Meu esposo está doente, não pôde vir, mas eu creio que ele vai ficar bom, por intermédio de Nossa Senhora”.

Dom Alberto Taveira, que neste dia completou 74 anos, deu início à missa por volta das 18h30. Durante a mensagem, o eclesiástico comentou sobre as responsabilidades dos seres humanos, que muitas vezes não são reconhecidas por eles, chegando ao ponto de até culpabilizar Deus por seus atos, e usou como exemplo a tragédia climática no Rio Grande do Sul. “Muitas pessoas até querem colocar a culpa em Deus, enquanto nós somos os responsáveis pelas nossas ações”, afirmou.

A descida do Glória ocorreu às 19h. O servidor público Humberto Souza, 37 anos, que atua na Guarda da Santa há 18 anos, ficou bastante emocionado ao retirar a imagem da Rainha da Amazônia da estrutura do Glória. Ele contou à reportagem que esta foi a primeira vez que ele fez a remoção da imagem e que soube da sua escolha na última quarta-feira, dia 22 de maio. Para Humberto, o momento ficará eternamente marcado em sua vida como uma benção.

“Me senti muito honrado, sem acreditar, porque para nós, guardas de Nazaré, nós nos sentimos muito indignos de tocar na imagem, então é uma emoção muito grande. Quando entramos na guarda, não esperamos um dia fazer parte de um momento como esse, entramos aqui com o intuito de participar das celebrações, ajudar o próximo, participar das ações sociais, então ser escolhido para retirar a imagem é uma emoção indescritível”, desabafou.

Ao final da celebração, os devotos parabenizaram Dom Alberto Taveira Corrêa pelos seus 74 anos de vida. A Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré ficará mais próxima dos seus filhos e filhas durante cinco dias e retornará no dia 31, quando acontecerá a coroação e o retorno ao local de onde só sairá novamente no sábado que antecede o Círio.