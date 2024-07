Festival ‘Choro Jazz’ traz programação gratuita a Belém neste sábado, 20; veja as atrações

Após dois dias de sucesso de público em Soure, no último fim de semana, o Festival Choro Jazz segue sua jornada no Pará no próximo sábado, 20, em Belém, na Casa das Artes (rua Dom Alberto Gaudêncio Ramos, 236). Além de Hermeto Pascoal e da banda Arraial do Pavulagem, que se apresentaram no município do Marajó no dia 13 deste mês, e do músico Renato Borguetti, que tocou para o público sourense no dia 14, integram a programação na capital o show em dupla de Nilson Chaves e Eudes Fraga, e da cantora Nazaré Pereira. A programação inicia às 16h.

Para o pernambucano Hermeto Pascoal, um dos artistas mais inventivos e experimentais do Brasil, segundo a crítica especializada, se apresentar no Pará é uma grande alegria, já que para ele o estado é “um dos céus na Terra”. “É interessante como as gerações do público vão se sucedendo. Eu acho que a maioria do público que está vindo me ver nunca me viu, nunca assistiu ao show. É interessante como a informação chegou, pelas escolas, pela formação das pessoas, e também pelo trabalho dos colegas da minha geração”, afirma.

Hermeto lançou neste ano o álbum de inéditas “Pra você, Ilza”, uma homenagem à sua esposa, Ilza da Silva, falecida em 2000. “Tudo que fiz, tudo o que eu faço, tudo o que eu continuo fazendo, a Dona Ilza está presente, maravilhosamente presente”, disse o músico na ocasião do lançamento do trabalho. Mas para o espetáculo em Belém o público não deve esperar uma reprodução do disco no palco. “Eu não trago o disco para o palco, porque não quero tirar a surpresa do público. Eu já soltei os passarinhos. O palco é outra coisa. Eu sou 100% intuito, totalmente autodidata”, ressalta.

O Festival Choro Jazz nasceu há 15 anos no Ceará, sob idealização e curadoria do produtor Antônio Ivan Capucho. A vinda ao Pará, e especialmente na etapa de Soure, se deu em parceria com o Festival Marajoara de Cultura Amazônica (FEMCA), que também realizou oficinas musicais no município entre os dias 15 e 17 deste mês. “É legal você ver a felicidade das pessoas aqui em Soure, pela troca que foi feita. Mas eu também não apenas trouxe apresentações, mas também levo a riqueza da cultura que aprendi aqui. Sobre a curadoria, sou um cara que trabalhou muito tempo com Naná Vasconcelos, com Hermeto Pascoal, então tenho uma certa andança no meio dos festivais, certo conhecimento. E o Festival Marajoara de Cultura Amazônica nos propôs uma parceria, já que tivemos um casamento de datas. A gente veio para somar, não para dividir público”, explica.

Na Casa das Artes, em Belém, a programação inicia às 16h, com o projeto Choro no Pará. Em seguida, às 17h, é a vez de Nilson Chaves e Eudes Fraga mostrarem suas produções musicais, criadas ao longo de décadas de amizade e parceria, com a participação especial do Trio Manari, que também esteve em Soure. Já às 18h15, o gaúcho Renato Borguetti, ganhador do primeiro disco de ouro da história da música instrumental brasileira, em 1984, se apresenta com sua banda.

Às 19h30, Nazaré Pereira, uma das maiores representantes da música paraense na Europa, apresenta seu repertório de sucessos e novas criações. Às 22h, o “bruxo” Hermeto Pascoal, como é conhecido, mostra seu trabalho, e para finalizar a noite, às 22h45, o Arraial do Pavulagem sobe ao palco. Para 2025, já está programado o retorno do Festival Choro Jazz ao Pará, com datas e atrações a serem definidas.

Festival Choro Jazz – Etapa Belém

Dia: 20/07 (Sábado)

Local: Casa das Artes (Rua Dom Alberto Gaudêncio Ramos, 236, no bairro de Nazaré, ao lado da Basílica, em Belém.)

Hora: Início às 16h

Entrada gratuita

Apoio: Governo do Estado do Pará, por meio da Fundação Cultural do Pará (FCP).