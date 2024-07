Festival Choro Jazz chega ao Pará com shows em Soure e Belém no fim de semana; veja programação

Dona Onete, Nazaré Pereira, Ademar do Bandolim, o multi-instrumentista alagoano Hermeto Pascoal, além de mestres marajoaras, são algumas das atrações do Festival Choro Jazz no Pará, que ocorre em Soure, na Ilha do Marajó, e na Casa da Linguagem, em Belém, respectivamente, neste sábado (13) e domingo (14), e, 20 de julho. Além dos shows, serão realizadas oficinas de música em Soure, entre os dias 15 e 17 de julho, todas as atividades abertas ao público gratuitamente.

Pela primeira vez, o Festival Choro Jazz será realizado durante a temporada de férias, graças a uma colaboração inédita com o Festival Marajoara de Cultura Amazônica (FEMCA). Desde 2009, o Choro Jazz tem sido um dos principais eventos musicais do Brasil, retornando em 2024 com novas edições no Pará e Ceará. A Petrobras e o Ministério da Cultura apresentam o evento, que conta com apoio institucional da Fundação Cultural do Pará (FCP), da Prefeitura de Soure e dos governos estaduais.

Idealizado e com curadoria de Antônio Ivan Capucho, e organizado pela Iracema Cultural, o Choro Jazz comemora 15 anos em 2024. O FEMCA trará uma representação do mapa do Marajó por meio de uma rede de pesca, simbolizando a conexão entre diversos caminhos, refletindo a fusão dos dois festivais. A programação incluirá artistas como Trio Lobita, Renato Borghetti, Adamor do Bandolim, além de atrações trazidas pelo FEMCA, como Tambores do Pacoval, Cruzeirinho e Allan Carvalho.

Oficinas

O festival promoverá oficinas de música em Soure nos dias 15, 16 e 17 de julho, inaugurando uma nova fase do evento e permitindo a troca de conhecimentos e ancestralidades. Artistas como Dona Onete, que recentemente lançou o álbum "Bagaceira", e Nazaré Pereira, embaixatriz da música paraense na França, com mestres marajoaras, serão homenageados.

Programação

O festival em Soure começará no dia 13 de julho, às 18h, com o cortejo do FEMCA, o Carimbloco, que se concentrará na sede do grupo Cruzeirinho e será conduzido pelo Grupo Tambores do Pacoval. O cortejo terminará no Parque de Exposições, onde mestres Diquinho e Tia Amélia serão homenageados antes do show de abertura do grupo Tambores do Pacoval. A noite seguirá com apresentações do Trio Lobita e Adamor do Bandolim, culminando com a apresentação de Hermeto Pascoal e encerrando com o Arraial do Pavulagem.

No dia 14 de julho, em Soure, as apresentações começarão às 19h com o Grupo Cruzeirinho e Mestra Amélia, seguidos por Charme do Choro, Trio Manari, Renato Borghetti, Orquestra Aerofônica e Dona Onete.

Em Belém, o festival às 17h, no dia 20, com o projeto Choro do Pará e os cantores e compositores Nilson Chaves e Eudes Fraga. Às 19h30, Renato Borghetti se apresentará, seguido por Nazaré Pereira às 21h. Hermeto Pascoal tocará às 22h30, com o encerramento pelo Arraial do Pavulagem, que costuma levar multidões às ruas da cidade.

SERVIÇO

Festival Choro Jazz no Pará

Data e local: nos dias 13 e 14 de julho ocorrerá em Soure, na Ilha do Marajó; e em Belém, no dia 20.

Horário: respectivamente, às 18h e 17h.