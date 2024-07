Bruxo" Hermeto e Borghetti encontram Dona Onete, Nazaré Pereira e mestres no Marajó(PA)

Quando era menino, o músico multi-instrumentista alagoano Hermeto Pascoal costumava tirar sons com as águas de rio. Ele cresceu e, junto, a pesquisa do "Bruxo dos Sons" por sonoridades em instrumentos musicais e... em qualquer objeto ou elemento natural. Considerado um dos nomes sagrados da música instrumental do planeta, Hermeto vai se apresentar em Soure e em Belém neste mês de julho, como parte do Festival Choro Jazz. E interagindo com gente também de alto nível sonoro: o acordeonista gaúcho Renato Borguetti (que tem disco com Hermeto), Dona Onete, Nazaré Pereira, Ademar do Bandolim e mestres marajoaras, entre outras atrações. Tudo com entrada franca, diante das águas amazônicas do Pará.

Esse convite ao público chega em boa hora. Esta é primeira vez do Festival Choro Jazz no Pará, em plena temporada de férias, como fruto da colaboração inédita com o Festival Marajoara de Cultura Amazônica (FEMCA). Realizado desde 2009 como um dos principais eventos do calendário musical brasileiro, o Choro Jazz retorna em 2024 com muitas novidades, ou seja, um nova abrangência: edições em dois estados (Pará e Ceará). O Festival é apresentado pela Petrobras, que renovou sua parceria de patrocínio, e pelo Ministério da Cultura. Tem o apoio institucional da Fundação Cultural do Pará (FCP), da Prefeitura de Soure e dos governos estaduais do Ceará e do Pará.

Dona Onete vai mostrar a força do carimbó paraense no Festival Choro Jazz e FEMCA (Foto: Walda Marques)

Com idealização e curadoria de Antônio Ivan Capucho e organização da Iracema Cultural, o Choro Jazz está completando 15 anos em 2024. Pela primeira vez acontecerá em outro estado além do Ceará, aportando na região Norte, em parceria com o tradicional FEMCA. A programação reúne shows em Soure, no Arquipélago do Marajó, nos dias 13 e 14 deste mês. Já em Belém, será no dia 20, na Casa das Artes, equipamento da FCP.

O Festival também promoverá oficinas de música em Soure, nos dias 15, 16 e 17/7, inaugurando uma nova etapa do evento e possibilitando a troca entre saberes e ancestralidades, justamente no Marajó, um polo da cultura paraense. Nesse sentido, Dona Onete (que acaba de lançar "Bagaceira") e Nazaré Pereira (embaixatriz da música paraense na França) e mestres da cultura marajoara, como Diquinho e Amélia, serão homenageados durante o Choro Jazz.

A partir da referência do encontro das águas do Rio Amazonas e do Oceano Atlântico, que banham o Pará e o Ceará, o Choro Jazz e o FEMCA se unem para celebrar a cultura brasileira. Em 2024, o FEMCA traz o mapa do Marajó representado por uma rede de pesca e, no seu entorno, pessoas tecendo a grande teia, que conecta diversos caminhos. Assim também é a proposta da fusão desses dois festivais, envolvendo artistas, mestres e público para desfrutarem de muito jazz, choro, carimbó e outros ritmos regionais: Dona Onete, Trio Lobita, Hermeto Pascoal, Renato Borghetti, Adamor do Bandolim, e atrações trazidas pelo FEMCA, Tambores do Pacoval, Cruzeirinho e Allan Carvalho. Nos cortejos, o FEMCA recebe o Choro Jazz e no Parque de Exposições de Soure será o Choro Jazz quem recebe o Festival Marajoara.

Renato Borghetti é outra atração na programação em Soure e Belém (PA) (Foto: Marcos Borghetti)

Todos os sons

Em Soure, o Festival Choro Jazz será aberto às 18h do dia 13, com o cortejo do FEMCA, o Carimbloco, que pela primeira vez terá como ponto de concentração a sede do grupo Cruzeirinho. O Carimbloco é conduzido pelos seus criadores o Grupo Tambores do Pacoval. A chegada do cortejo será no Parque de Exposições para dar ao Choro Jazz as boas-vindas ao Pará e ao Marajó. A chegada do arrastão está prevista para as 20h30, com os mestres Diquinho e Tia Amélia subindo ao palco para receber homenagens.

Em seguida, o grupo Tambores do Pacoval faz o primeiro show da noite. Logo depois, duas referências do choro sobem ao palco: o Trio Lobita convida Adamor do Bandolim. À meia-noite, hora e vez do "bruxo" Hermeto Pascoal, 87 anos, se apresentar para o público em Soure. A partir das 2h da manhã, o Arraial do Pavulagem encerra o primeiro dia de Festival Choro Jazz.

No domingo (14), em Soure, às 19h, o público vai conferir apresentações do Grupo Cruzeirinho e Mestra Amélia, Charme do Choro (só de mulheres), Trio Manari, o acordeonista Renato Borghetti; Orquestra Aerofônica e Dona Onete, 84 anos, a diva do carimbó chamegado. "Será a primeira vez do Festival no Pará, um estado com uma representatividade artística muito grande e bonita, então, misturar o choro, o jazz com o carimbó, essa mistura de culturas, vai ser muito importante e serão dias de música e cultura", destaca Antônio Ivan

Em Belém

A programação em Belém ocorrerá no sábado (20), às 17h, com o projeto Choro

do Pará, e com os cantores e compositores Nilson Chaves, do Pará, e

Eudes Fraga, cearense de há muito radicado em Belém, grandes parceiros musicais.

Às 19h30, tem Renato Borghetti e, às 21h, dona Nazaré Pereira, representante da cena chorona paraense, hoje radicada em Paris. Às 22h30, o "bruxo" Hermeto Pascoal se apresenta, e, para encerrar a noite, será a vez do Arraial do Pavulagem.

Serviço:

Festival Choro Jazz, em colaboração com o Festival Marajoara de Cultura

Amazônica (FEMCA).

Programação de shows em Soure, na ilha de Marajó, nos

dias 13 e 14/7, em parceria com a Prefeitura de Soure, e em Belém, no dia

20/7, com o apoio da Fundação Cultural do Pará.

Oficinas de música em Soure,

nos dias 15, 16 e 17/7.

Todos os shows e oficinas têm entrada.

