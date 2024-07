Festival Choro Jazz é realizado em Belém no próximo sábado (20); veja a programação

Pela primeira vez, o Festival Choro Jazz , um dos principais eventos musicais do Brasil, chega à Belém, promovendo um intercâmbio de sons e ritmos na capital paraense. Realizado desde 2009, o evento acontecerá na Casa das Artes, no próximo sábado (20).

O festival celebra seu 15º aniversário neste ano e é realizado pela primeira vez em outro estado além do Ceará. No Pará,"A vinda do Festival para nosso Estado promove a oportunidade do público conhecer mais sobre música instrumental e apreciar os nossos artistas, que certamente recebem este Festival como mais um incentivo para a produção cultural”, destacou Paulo Moura, o coordenador de linguagem sonora das Casa das Artes.Na capital, a programação começa às 17h, no dia 20. Entre as atrações, estão o projeto Choro do Pará e dos cantores e compositores Nilson Chaves Eudes Fraga . O evento conta também com apresentações de. Quem encerra a noite é o Arraial do Pavulagem “Será uma oportunidade boa para o público voltar a ouvir nomes importantes da música brasileira, como Renato Borguetti e Hermeto Pascoal", destacou o músico paraense Nilson Chaves, considerado um dos principais expoentes da MPB amazônica.A programação é gratuita e conta com o apoio institucional do governo do Estado, por meio da Fundação Cultural do Pará (FCP).

Festival Choro Jazz

Data: Sábado, 20 de julho

Horário: Início às 17h

Onde: Casa das Artes - Rua Dom Alberto Gaudêncio Ramos, 236, no bairro de Nazaré, ao lado da Basílica, em Belém.

