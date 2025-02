'Festa Late' retorna com edição especial de Carnaval e foco na filantropia

Após quase dois anos de pausa, a Festa Late está de volta e promete agitar Belém com a edição especial de Carnaval: CarnaLate!. O evento será realizado na próxima sexta-feira (21/02), a partir das 20h, no Mormaço, localizado no bairro da Cidade Velha, reunindo grandes atrações musicais e mantendo seu compromisso com a causa animal. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Shotgun, e mais informações podem ser encontradas nas redes sociais da festa @festalate.

Desde sua criação, em 2019, a Festa Late tem se destacado não apenas como uma grande celebração, mas também como uma iniciativa filantrópica. O evento, que já atraiu mais de 1.000 pessoas em datas comemorativas como o Carnaval e o Halloween, tem como objetivo arrecadar fundos para abrigos de animais. Nesta edição, os lucros obtidos com a venda dos copos personalizados, que dão acesso ao open bar, serão totalmente revertidos para o abrigo Amor de Pet.

O line-up traz uma diversidade de ritmos, com apresentações dos DJs Rony do Guamá, UIU, Coytada e Nat/Esquema, além da hostess Shayra Brotero e da banda Layse e Os Sinceros. A programação inclui uma fusão de funk, technobrega/melody, pop e eletrônica, garantindo um evento animado e plural.

Além de reforçar seu compromisso com a causa animal, a produtora por trás da Festa Late busca ampliar sua atuação para além de Belém. Uma das novidades deste retorno é a abertura de uma filial em São Paulo, expandindo sua proposta de unir entretenimento e filantropia para outros estados.

Para Gabriel de Moraes, advogado e produtor cultural, a retomada do evento vem acompanhada de um desafio importante: fortalecer a produção cultural LGBT e filantrópica na cidade.

Ele destaca que a ausência de patrocínios e apoios institucionais foi um fator a ser considerado no retorno da festa, mas que a necessidade de dar continuidade a esse movimento foi maior. "Esse tipo de luta precisa ser contínua e audaciosa. Ao retornarmos com o CarnaLate! 2025, assumimos esse papel de aumentar o cardápio de produções culturais LGBT e de realmente politizar o rolê", explicou.

O produtor cultural também ressalta que a conexão entre cultura e filantropia continua sendo um pilar fundamental para a festa. "O faturamento das vendas dos copos será totalmente revertido para o abrigo Amor de Pet”, esclareceu.

A produtora cultural e drag queen Shayra Brotero, que será uma das atrações da noite, enfatiza a importância da Festa Late como um espaço de celebração da diversidade e de engajamento social. "A Late mostra o protagonismo da juventude belenense e seu compromisso com uma causa tão nobre, que é a dos animais. Não é só uma festa, é uma celebração da diversidade e da cultura", afirmou.

Para esta edição, ela terá uma dupla função: discotecar no início da noite e, em seguida, assumir o papel de hostess do evento.

A cantora Layse, da banda Layse e Os Sinceros, também expressa entusiasmo por integrar o evento. "A Late é uma festa que amo e admiro há muito tempo, porque é voltada para arrecadar dinheiro para abrigos de animais. É uma honra fazer parte desse projeto neste ano", diz.

A artista destaca a diversidade do line-up e promete um repertório repleto de alegria e nostalgia, trazendo o brega e as músicas clássicas de Carnaval que marcam gerações.

SERVIÇO:

CarnaLate - Festa Late

Data: sexta-feira, 21 de fevereiro;

Horário: a partir das 20h;

Local: no Mormaço, em Belém;

Ingressos: Disponíveis na plataforma Shotgun e via Pix.