Confira as programações de Carnaval das Usinas da Paz na Grande Belém

As Usinas da Paz da Região Metropolitana de Belém e do interior do Estado deram início às programações especiais de Carnaval com uma série de eventos gratuitos voltados para todas as idades. Bailes de Carnaval, concurso de fantasias, marchinhas, oficinas, blocos carnavalescos e brincadeiras estão entre as atividades disponibilizadas.

Para a secretária de Articulação da Cidadania, Elieth de Fátima Braga, as atividades carnavalescas das Usinas da Paz buscam promover a cultura, a inclusão e o lazer em um ambiente seguro e familiar. “Reforçamos o compromisso das Usinas da Paz com a comunidade, promovendo lazer, cultura e cidadania. A entrada é gratuita, e toda a população está convidada a participar das festividades”, ressaltou.

Programação completa das Usinas da Paz

Quinta-feira, 20 de fevereiro

Local: Usina da Paz do Benguí

Horário: 9h às 12h

Projeto “Portas Abertas”

Concurso de fantasias infantis

Jogos de tabuleiro e outras atividades

Sexta-feira, 21 de fevereiro

Local: Usina da Paz Cabanagem

Horário: 17h às 21h

Baile de Carnaval

Maquiagem carnavalesca

Segunda-feira, 24 de fevereiro

Local: Usina da Paz Terra Firme

Horário: 15h

Baile de Carnaval Infantil

Bloquinho literário

Concurso de fantasias

Sorteio de brindes

Quarta-feira, 26 de fevereiro

Local: Usina da Paz Icuí-Guajará, Ananindeua

Horário: 9h

Concurso de fantasias

Brincadeiras

Oficinas de tranças nagô

Atividades gratuitas

Quinta-feira, 27 de fevereiro

Local: Usina da Paz Guamá

Horário: 8h às 11h30

Local: Usina da Paz Parauapebas

Horário: 15h às 17h

Cortejo Carnavalesco

Sexta-feira, 28 de fevereiro

Local: Usina da Paz Marituba

Horário: A partir das 8h

Concurso de fantasias

Blocos de Carnaval

Aulão de axé

A programação completa das atividades de Carnaval, cursos e oficinas pode ser consultada presencialmente em cada Usina da Paz ou por meio do Instagram oficial @usinasdapaz.