Carnaval em Belém: Veja a programação oficial, com desfiles, blocos e grandes atrações

A Prefeitura de Belém anunciou, nesta quarta-feira (19), a programação oficial do Carnaval 2025 na capital paraense. Em entrevista coletiva, o prefeito Igor Normando, acompanhado da secretária municipal de Cultura e Turismo (Semcult), Cilene Sabino, revelou detalhes da programação, que contemplará a cidade e todos os distritos durante praticamente um mês inteiro, com desfiles de escolas de samba, apresentações de blocos tradicionais e grandes atrações. Confira a programação completa!

“Esse é um dos maiores patrimônios de Belém. Vamos fazer um grande apanhado de várias vertentes culturais, garantindo um carnaval diverso e nunca antes visto. Um carnaval que vai representar todos da nossa cidade. Fico feliz de ter firmado parcerias importantes, a exemplo do circuito Mangueirosa, que já vem fazendo uma programação extraordinária na nossa cidade. Graças ao esforço e ao trabalho de todos, vamos levar dias de festa e folia que farão com que Belém resgate o título de capital cultural”, disse Igor Normando.

As escolas de samba de Belém e dos distritos que se inscreveram e foram aprovadas no Edital 001/2025 receberão subvenções para a realização dos desfiles oficiais, de acordo com o grupo ao qual pertencem. “Haverá subvenção para as escolas de samba, conforme está no edital. Inclusive, o resultado sai hoje, dia 19 de fevereiro”, afirmou Cilene Sabino. “Nós vamos ter desfiles em Belém, Mosqueiro, Outeiro e Icoaraci. Acompanhe as nossas redes sociais para ver a subvenção da sua escola preferida do coração”, declarou.

VEJA MAIS

Para as escolas do Grupo Especial, a subvenção será de R$ 113.250. Para o Primeiro Grupo de Belém, o valor é de R$ 45 mil. Já para o Segundo Grupo de Belém e para os Grupos Únicos de Icoaraci e Mosqueiro, o valor da subvenção será de R$ 30 mil. Para o Grupo Único de Outeiro, a subvenção será de R$ 20 mil. Todos os valores foram acordados com as agremiações de cada distrito. O investimento total destinado às escolas de samba será de R$ 2.019.250,00.

“Esse vai ser o melhor Mangueirosa de todos os tempos. A gente ficou muito feliz de a Prefeitura de Belém ter abraçado esse projeto, que ao longo dos anos tem se perpetuado como uma ação inclusiva para toda a sociedade belenense. A gente sempre teve uma programação que contemplava desde os idosos até os mais jovens, do tecnobrega e carimbó aos ritmos em voga, e, com essa parceria com a Prefeitura de Belém, a gente dá um passo maior, que nos possibilita oferecer uma programação robusta”, comentou Gustavo Moreira, sócio-diretor do Mangueirosa. Neste ano, a folia começa no dia 1º de março e termina no dia 29 de março, com a apuração das escolas de samba do Segundo Grupo de Belém.

Confira a programação do Carnaval 2025

CIRCUITO MANGUEIROSA

Sábado 01/03 – Bloco Dançum Se Rasgum

Porto Futuro (16h às 22h)

DJ Flores Astrais (também toca nos intervalos)

Sancari

Layse e as Sinceras

DJ Méury convida Rawi

Felipe Cordeiro convida Keila

Pinduca

Assayag

Carroça da Saudade

Ver-o-Rio (15h às 16h)

Gigio Boy

Cortejo (16h às 17h30)

Joelma Kláudia convida Arthur Espíndola e Juca Culatra

Trajeto entre o Ver-o-Rio e o Porto Futuro

Domingo 02/03 – Bloco Toma a Tua Pisa + Tchau Tchau Amor

Porto Futuro (17h30 às 00h)

Shayra Brotero vs. Bunny das Coxinhas

Xeiro Verde

Shayra Brotero vs. Bunny das Coxinhas

Banda da Diversidade com Ruann Lins, Tiffany Boo, Helena Ressoa, Sandrinha Eletrizante e Sou Àlec

Shayra Brotero vs. Bunny das Coxinhas

Rebeca Lindsay

Ver-o-Rio (15h às 16h)

Allan vs. Uiu (DJs Dom)

Cortejo (16h às 17h30)

Alba Mariah, Brenda Moraes e Juliana Franco

Trajeto entre o Ver-o-Rio e o Porto Futuro

Segunda-feira 03/03 – Bloco Meachuta

Porto Futuro (16h às 00h)

Marara Kelly

Vittoria Braun convida Malu Guedelha, GiGi Furtado e Camila Barbalho

Marara Kelly

Nosso Tom com participação de Betto e Naldo

Marara Kelly

Fruto Sensual

Marara Kelly

Cortejo (16h às 17h)

Mariza Black

Trajeto entre o Ver-o-Rio e o Porto Futuro

Terça-feira 04/03 – Bloco Filhos de Glande

Porto Futuro (17h30 às 00h)

Os Inestimáveis convidam Júlia Passos, Naré e Renata Del Pinho – Tributo a Dona Onete

DJ Dinho

Jeff Moraes

DJ Dinho

Orquestra Carnafônica com AQNO, Marina Moraes e Tom Ferreira

DJ Dinho

Babado Novo

Ver-o-Rio (15h às 16h)

Gabi Matos

Cortejo (16h às 17h30)

Marta Mariana, Ruth Costa e a bateria da Bole Bole

Trajeto entre o Ver-o-Rio e o Porto Futuro

DESFILE OFICIAL DAS ESCOLAS DE SAMBA – ALDEIA CABANA

12/03 – Ensaio técnico das escolas de samba do Grupo Especial

13/03 – Ensaio técnico das escolas de samba do Grupo Especial

14/03 – Desfile oficial das escolas de samba do Grupo Especial

15/03 – Desfile oficial das escolas de samba do Grupo Especial

21/03 – Desfile oficial das escolas de samba do 2º Grupo

22/03 – Desfile oficial das escolas de samba do 1º Grupo

23/03 – Desfile oficial das escolas de samba do Grupo de Avaliação

29/03 – Apuração das escolas de samba do Grupo Especial, 1º Grupo, 2º Grupo e Grupo de Avaliação

ICOARACI

Quarta-feira 05/03 – Bloco Rabo do Peru

15h – Concentração na Soledade com a Rua 15 de Agosto

16h – Trio elétrico com a Banda Portal do Arrocha

16h – Trio elétrico com o cantor Luís Lima

Sábado 08/03 – Bloco Sorriso Pop

17h – Concentração na Travessa da Berredos com a Rua 15 de Agosto

18h – Saída do bloco Banda Batidão do Melody DJ do Superpop DJ Diego Moreira e DJ Ralf DJ Erik Mix e Maycon

20h – Desfile oficial das escolas de samba de Icoaraci

Domingo 09/03 – Trio Elétrico e Shows

15h – Concentração na Travessa da Berredos com a Rua 15 de Agosto

16h – Saída do trio com o cantor Afonso Cappelo

17h – Saída do trio com a Banda Vem Pro Rolê

18h – Saída do trio com o cantor Miro Marks

19h – Saída do trio com Miro Marks e Toninho Santos

20h – Saída do trio com a Banda Trio de Ouro

21h – Saída do trio com a cantora Suanny Batidão

22h – Saída do trio com a cantora Rebeca Lindsay

Palco na Alameda Paz de Carvalho com a Rua 15 de Agosto

17h30 – Banda Irreverência

21h30 – Cantor Markinho Duran

00h – Banda Fruto Sensual

Segunda-feira 10/03 – Apuração do Desfile das Escolas de Samba de Icoaraci

COTIJUBA

Terça-feira 04/03 – Bloco Motohatch

18h – Show com a cantora Adriana Oliver

MOSQUEIRO

Domingo 02/03 – Desfile Oficial do Grupo Único das Escolas de Samba de Mosqueiro

Segunda-feira 03/03 – Trio Elétrico e Desfiles de Blocos

Orla do Farol

14h – Concentração na Avenida Beira-Mar, no Caramanchão do Chapéu Virado

16h – Trio elétrico com a Banda Xeiro Verde

Vila

Concentração: Rua do Jambeiro

Desfile: Rua Nossa Senhora do Ó

Programação dos blocos:

17h40 – Família Aragão

18h10 – Pau Cheiroso

18h40 – Os Avalcalhados

19h00 – Rabo do Macaco

19h30 – Tá Feio

19h40 – Os Karatecas na Folia

20h30 – Angel’s

21h00 – Urso na Folia

21h30 – Família Quebra Gelo

22h00 – Tio Dence

22h30 – Foliões do Clássico

23h00 – Recorda Mosqueiro

23h30 – Bonecas

00h00 – Assado

00h30 – Olha o Papo Desse Otário

01h00 – Bafo de Bode

Terça-feira 04/03 – Desfile de Blocos na Vila

Concentração: Rua do Jambeiro

Desfile: Rua Nossa Senhora do Ó

Programação dos blocos:

18h00 – Os Filhotinhos da Ilha

18h30 – Os Dominantes

19h00 – Garotadas na Folia

19h30 – GDN (Galera da Natália)

20h00 – Ilha do Amor

20h30 – Os Ensíveis

21h00 – Corpo Escroto

21h30 – Amigos do Rock

22h00 – Charminho na Folia

22h30 – Família Surgiu do Nada

23h00 – GDM (Galera do Mayco)

23h30 – Babilônia

00h00 – GDS (Galera da Suh)

00h30 – Os Pilotos

OUTEIRO

Sábado 01/03 – Desfile de Blocos e Shows

16h – Concentração no Alphaville

17h – Saída dos blocos, com percurso pela Avenida Paulo Costa e chegada no Pistão da Água Boa

Blocos: Xiriteua Tamata & Piriquita Susu Folia Cata Corno

Palco Principal: 18h – DJ do bloco Susu Folia 19h – DJ do bloco Cata Corno 20h – DJ do bloco Tamata & Piriquita 21h – DJ do bloco Xiriteua 22h – Show com o cantor Billy Brasil



Domingo 02/03 – Desfile de Blocos e Shows

16h – Concentração para saída dos blocos no Alphaville

17h – Saída dos blocos, com percurso pela Avenida Paulo Costa e chegada no Pistão da Água Boa

Blocos: Vagabanda 100 Limites Carnasaudade Furacão Twister União da Ilha

Palco Principal: 18h – DJs dos blocos Carnasaudade e Twister 19h – DJs dos blocos 100 Limites e Furacão 20h – DJ do bloco Vagabanda 21h – Show com a Banda Sayonara



Segunda-feira 03/03 – Corredor da Folia

Desfile Oficial do Grupo Único das Escolas de Samba de Outeiro

Local: Pistão da Água Boa, com saída na esquina da Preamar até a Arena do Pica-Pau