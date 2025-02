Carnaval sem sair de Belém: shopping promove festa gratuita para crianças e famílias

Com a chegada do Carnaval, quem estiver em Belém contará com opções de lazer para aproveitar a data. Nos finais de semana dos dias 15, 16, 22 e 23 de fevereiro, um shopping localizado no bairro do Parque Verde realizará uma programação especial voltada para os pequenos foliões, seus pais e até seus pets. O evento acontecerá sempre a partir das 17h, no hall de entrada do shopping, e será totalmente gratuito.

A programação inclui shows, brincadeiras, personagens animados e uma bandinha que percorrerá os corredores do empreendimento, garantindo a animação dos participantes. Além disso, haverá concursos para tornar a festa ainda mais interativa, como o Concurso de Fantasia Infantil, o Concurso de Fantasia Pet e o Concurso de Cabelo Maluco.

Saiba como a programação será dividida:

No dia 15 de fevereiro, acontece o tradicional Bailinho de Carnaval com o Concurso de Fantasia Infantil. No dia 16, será realizado o Bailinho Inclusivo, em parceria com a APAE. No dia 22, os pets ganham espaço com o Bailinho Pet e o Concurso de Fantasia Pet. Já no dia 23, o encerramento da programação será marcado por mais um Bailinho e pelo Concurso de Cabelo Maluco Infantil.

SERVIÇO:

CarnaParque

Datas: 15, 16, 22 e 23 de fevereiro;

Horário: A partir das 17h;

Local: Hall de Entrada do Parque Shopping (Rod. Augusto Montenegro, 4300 - Parque Verde).