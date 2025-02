Sexta-feira em Belém tem Kim Motta, Roberta Sá, pré-Carnaval K-pop e mais atrações

A sexta-feira (14) será de música e diversidade cultural em Belém, com atrações para todos os gostos. Do romantismo de Kim Motta ao samba de Roberta Sá, passando pelo pré-Carnaval K-pop e festas de funk e sertanejo, a cidade estará movimentada com diferentes estilos musicais e encontros especiais.

O cantor Kim Motta, vocalista da banda Catedral, sobe ao palco do Teatro Margarida Schivasappa, na Av. Gentil Bitencourt, às 20h, com o show Verão Romântico 2025, em formato voz e violão. A apresentação marca os 35 anos de sua trajetória musical e contará com um repertório repleto de sucessos compostos pelo cantor. “Jamais deixaria Belém de fora. Moro aqui há mais de 10 anos e amo essa cidade. Já me considero paraense e faço questão de comemorar esse marco na minha carreira junto com os fãs daqui”, destaca Kim. O show terá participação especial da cantora Evelyn e abertura do Kimz, ambos filhos do artista. “Compartilhar esse momento com eles é algo que me enche de orgulho. A música sempre esteve presente na nossa família, e ver eles seguirem esse caminho de forma tão autêntica é muito gratificante”, disse.

A tradicional roda de samba da Cervejaria Cabôca, na Boulevard Castilhos França, recebe uma convidada especial: a cantora Roberta Sá. A artista potiguar retorna ao projeto após ter participado da primeira edição, em 2022. A programação começa às 19h, com a abertura de Rafaela Travassos. Roberta Sá se consolidou na música brasileira com um repertório refinado de samba e MPB. Desde o álbum Braseiro (2005), tem sido aclamada pela crítica e público, com colaborações ao lado de Chico Buarque, Gilberto Gil e Martinho da Vila. Seu trabalho mais recente, SambaSá, mantém a essência que a fez brilhar no cenário musical.

Para quem quer entrar no clima do Carnaval, a Baron Club, na Av. Nazaré, realiza o Carna Kwangya, primeiro bailão de carnaval K-pop da cidade, a partir das 22h. O evento será audiovisual, com VJs tocando K-pop a noite toda, incluindo áudio e videoclipes. Já a Move Club, na Tv. Alm. Wandenkolk, promove a festa Lady Gaga Abracadabra, também às 22h, celebrando a confirmação do show da cantora no Rio de Janeiro. No comando do som estarão os DJs Adrian, Saxxa, Emilly e Thiago.

Os fãs de funk têm um encontro marcado na Castanho Club, na Av. Conselheiro Furtado, com entrada gratuita até 00h. O line-up conta com os DJs Rebelo, Thiago Moura, Lesto e Hiroshi. Para os amantes de sertanejo, o Vitrine Belém, na Tv. Quintino Bocaiúva, realiza a festa Deu Rock Na Vaquejada, com DJ Hiroshi, DJ Tom Máximo, Thiago Costa e Miro Marks.