Baile do Bloco Guarda Chuva Achado vai agitar a Cidade Velha, em Belém, neste domingo (16)

O bairro histórico da Cidade Velha, por onde começou a história de 409 anos da Cidade de Belém, é também palco de uma história de agitação do Carnaval de Rua de Belém, por ter sido em suas dimensões que surgiu o Bloco Guarda Chuva Achado nos anos 1980. Agora, passadas algumas décadas, o bloco está de volta em O Grande Baile de Carnaval do Guarda Chuva Achado, neste domingo (16), a partir das 15h, na Praça do Carmo. O evento pretende colocar todo mundo para dançar no bairro ao som de marchinhas, axé, ritmos regionais e outros, em um grande baile popular.

O Guarda Chuva Achado foi o precursor dos blocos carnavalescos de rua na cidade. Como repassa a coordenação do bloco, esse é o único evento carnavalesco aprovado pela Prefeitura para ocorrer no bairro da Cidade velha neste ano, dada sua importância histórica para o carnaval belenense.

Grande reencontro

O encontro do bloco com antigos brincantes e novos foliões se dará na Praça do Carmo, no coração da Cidade Velha. Será uma oportunidade para o reencontro de velhos amigos, para se cantar o hino do bloco e sentir a vibração desse Carnaval de resistência e alegria, tendo como temas a liberdade, a diversidade, a igualdade, a alegria). A programação contará com apresentações musicais e outras atrações.

O músico, compositor e produtor cultural Cássio Lobato integra a ala dos compositores do Guarda Chuva Achado. Ele informa que a ideia de retomar o bloco o persegue há alguns anos, diante das inúmeras cobranças e sugestões das pessoas que vivenciaram aquela experiência. Até que surgiu a oportunidade por meio da Lei Aldir Blanc e, influenciado por um amigo, o parceiro musical dele, Bruno Benitez, Cássio acabou encaminhando o projeto para realizar o baile popular na Praça do Carmo.

Quem vai animar o baile é a banda Os Cobras, sob a regência do maestro Palheta. "O Guarda Chuva Achado era maravilhoso. Foi uma reunião espontânea de alguns amigos. Começou como uma brincadeira, e essa brincadeira foi tomando proporções e era maravilhoso. As pessoas botavam suas fantasias. Eu me lembro que a primeira vez que o Guarda Chuva saiu havia várias pessoas, vários amigos. Eram de 15 a 20 pessoas. Eu me lembro de algumas pessoas que faziam parte daquele grupo inicial: Ana Catarina Brito, Tonico Monteiro, Januário Guedes, Iolanda, Celso Eluan, Calibre, Miguel Chikaoka, Abdias Pinheiro, naquele primeiro momento. Depois, foram se agregando ao bloco Márcia Freitas, Lobinho, Eloi Iglesias, Zé Macedo, Márcia Macedo, Marton Maués, Yuri Guedelha, Cláudio Lobato, Palheta, o poeta, "Palhetão", criador da letra do Guarda Chuva Achado. Só gente que gosta do Carnaval e é ligada à cultura", destaca Cássio.

Serviço:

O Grande Baile de Carnaval do Guarda Chuva Achado

Data: 16 de fevereiro de 2025 - às 15h

Local: Praça do Carmo - Bairro da Cidade Velha, Belém (PA)

Entrada: Livre