'Me Leva Festival' confirma edição em Belém e novas datas para 2025; veja

O 'Me Leva Festival', considerado um dos maiores eventos de samba e pagode do Brasil, passará por Belém no dia 13 de setembro deste ano. O evento costuma reunir artistas como Péricles, Belo, Matheus e Kauan e Turma do Pagode, consolidando-se como referência no segmento. Apesar da ansiedade do público paraense, as atrações que virão para a Cidade das Mangueiras ainda não foram divulgadas.

VEJA MAIS

Com edições em diversas capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, o evento atrai multidões com grandes atrações e uma estrutura que entrega experiências únicas. “Estamos muito felizes com o sucesso do Me Leva Festival. Ver as pessoas cantando e dançando em cada edição é a maior prova de que o evento está cumprindo seu propósito: levar alegria e boa música para o público”, afirmou Alex Calil, empresário e gestor da GR Shows.

Para 2025, o festival promete ampliar seu alcance e trazer novidades. “Estamos planejando levar o evento para novas cidades e adicionar atrações inéditas que enriquecerão ainda mais a experiência. Nosso objetivo é que cada edição seja memorável e supere as expectativas”, destacou .

As vendas de ingressos estão disponíveis na plataforma Bilheteria Digital, e a programação completa inclui apresentações em Manaus, Brasília, Belo Horizonte, Florianópolis e outras cidades. Confira as datas:

27/04 - Piracicaba-SP;

10/05 - São José dos Campos-SP;

13/07 - Uberlândia-MG;

16/08 - Rio de Janeiro-RJ;

06/09 - Americana-SP;

14/09 - Manaus-AM;

04/10 - Belo Horizonte-MG;

11/10 - Brasília-DF;

18/10 - Sorocaba-SP;

25/10 - Porto Alegre-RS;

06/12 - Vitória-ES;

21/12 - Bragança Paulista-SP;

27/12 - Florianópolis-SC.