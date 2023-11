Me Leva Festival chega a Belém com grandes nomes do pagode

Um dos maiores festivais de pagode do Brasil chega a Belém para uma apresentação inédita com grandes nomes do gênero com Belo, Turma do Pagode (PDG), Pixote, Rodriguinho e DJ FB. Todos estarão reunidos neste domingo, dia 5, para o Me Leva Festival, no Espaço Náutico Marine Clube. Os ingressos ainda estão à venda em Belém nos Classificados de O Liberal no Boulevard, e nas lojas Chillibeans (Pátio Belém, Castanheira, Bosque Grão Pará e Parque Shopping) e pelo site ingressosa.com.

O Me Leva Festival tem o intuito de reunir o melhor da música. O evento já passou por várias cidades brasileiras dentre elas Vitória (Espírito Santo), Vinhedo (São Paulo), Porto Alegre (Rio Grande do Sul), Fortaleza (Ceará), Londrina e Curitiba (Paraná). Com grande sucesso de público, o Me Leva está se tornando uma referência no mercado musical.

O vocalista do grupo de pagode romântico Pixote, Dodô, ressalta que é sempre bom voltar à capital paraense para sentir o calor do público. “É sempre incrível poder voltar para Belém e cantar para esse público tão animado. Pixoteiros de plantão, estamos chegando para quebrar tudo e fazer um show incrível para vocês. Esperamos todos vocês lá!”, declarou.

Pixote vem para Me Leva Festival neste domingo (05). (Divulgação / Pixote)

O grupo com 30 anos de carreira tem grandes sucessos na carreira como “Insegurança”, “Mande um Sinal”, “Saudade de Nós”, “Beijo Doce”, “Fã de Carteirinha”. O Pixote conquista os corações de multidões por onde passa. Atualmente integram a banda Douglas Fernando Monteiro (Dodô), Agnaldo Nascimento Apolinário (Tiola), e Thiago Carvalho Santana (Thiaguinho).

Um dos últimos lançamentos do Pixote foi o DVD “Trintou” que comemorou os 30 anos do grupo. A comemoração foi em alto estilo com participações de outros grandes artistas como Belo, Thiaguinho, Xanddy Harmonia, Péricles, Ludmilla e DJ FB.

Uma das grandes atrações do Me Leva Festival será o cantor e compositor romântico Belo. Considerado um dos maiores expositores do romantismo brasileiro, Belo sempre emplaca sucessos. Desde o início da carreira como vocalista do grupo Soweto, nos anos 1990, conseguiu grandes sucessos como “Derê” e “Farol das Estrelas”.

A partir dos anos 2000, Belo disparou na carreira solo como um nome cada vez mais de destaque na música brasileira. Dentre os sucessos inesquecíveis está “Tua Boca”, tema da novela O Cravo e a Rosa (2000), “Don Juan” em parceria com Cláudia Leitte, “Perfume”, e “Sonho por Sonho” e “Desse Jeito é Ruim pra Mim”, do último trabalho Belo In Concert. O cantor já ultrapassou 1,43 milhões de seguidores na plataforma Youtube e centenas de milhões de reproduções nas plataformas digitais.

Me Leva Festival - Belém

Data: Domingo, 05 de novembro

Local: Espaço Náutico Marine Clube, localizado na avenida Bernardo Sayão, n° 5232 - Guamá, Belém.

Abertura dos portões: 16h

Atrações: Belo, Turma do Pagode (PDG), Pixote, Rodriguinho, DJ FB

Vendas de ingressos:

Classificados de O Liberal no Boulevard - sem taxa; Lojas Chillibeans (Pátio Belém, Castanheira, Bosque Grão Pará e Parque Shopping) - com taxa.

Online: ingressosa.com

Informações: 981524202