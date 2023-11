Me Leva Festival promete muita animação com grandes artistas do pagode

O tão aguardado Me Leva Festival que ocorrerá neste domingo (05), no Espaço Náutico Marine Clube, está deixando ansioso a Turma Do Pagode (TDP). O grupo no evento se apresenta junto com Rodriguinho, DJ FB, Belo e Pixote. O festival de pagode chega pela primeira vez em Belém para acelerar o coração dos românticos paraenses.

Um dos maiores grupos do Brasil - a Turma do Pagode - soma mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais, mais de 5 milhões de ouvintes mensais no Spotify. No Youtube, são 2,1 bilhões de visualizações no canal oficial, totalizando 4,2 bilhões de reproduções nas plataformas digitais.

Turma do Pagode promete animar o público de Belém no Me Leva Festival. (Divulgação)

O grupo composto por Leiz (tantã e vocal), Caramelo (banjo e vocal), Rubinho (pandeiro), Thiagão e Neni (percussão), Marcelinho TDP (cavaquinho), Leandro Filé (violão) e Fabiano Art (surdo) vem para Belém com muita vontade de encontrar os paraenses. “Galera de Belém, aqui quem está falando é a rapaziada da Turma do Pagode. Dia 5 estaremos aí no Festival Me Leva, e vocês são nossos convidados especiais. É isso mesmo, dia 05 tem turma do Pagode no Marine Clube”, convidou o vocalista da TDP, Leiz.

RODRIGUINHO - Com 35 anos de carreira, e 45 de idade, Rodriguinho também será uma das atrações do Me Leva Festival. O começo do sucesso também remonta aos anos 90 com o grupo Os Travessos. Desde então Rodriguinho alcança grandes números. Após construir notoriedade, o artista lançou inúmeros álbuns solos, parcerias e shows em todos esses anos de carreira.

Entre os sucessos mais recentes estão os projetos: “Legado: O Show (ao Vivo)” e “Legado FenomeNow”- com seu irmão Mr. Dan e seu filho Gaab - , "30 Anos, 30 Sucessos", em comemoração à carreira, “Moda”, “ Acústico Na Rússia”, “Mundo Paralelo”, “Grand Hotel”, "De Repente Em Curitiba", o álbum mais recente.

Em 2021, Rodriguinho foi o primeiro artista do segmento a lançar uma biografia, com fatos inéditos sobre carreira e o convívio em família. Além disso, o artista começou a ministrar palestras em empresas, tratando dos 7 princípios para revelar sua arte e ter sucesso na carreira. No ano passado, o cantor participou de bate-papo na Bienal do Livro de São Paulo, comentando sobre o sucesso do primeiro livro.

Neste ano lançou o mais recente álbum "De Repente Curitiba", com a participação especial de artistas que o próprio Rodriguinho produziu. O trabalho está disponível nas principais plataformas e no Youtube.

Me Leva Festival - Belém

Data: Domingo, 05 de novembro

Local: Espaço Náutico Marine Clube, localizado na avenida Bernardo Sayão, n° 5232 - Guamá, Belém.

Abertura dos portões: 16h

Atrações: Belo, Turma do Pagode (PDG), Pixote, Rodriguinho, DJ FB

Vendas de ingressos:

Classificados de O Liberal no Boulevard - sem taxa; Lojas Chillibeans (Pátio Belém, Castanheira, Bosque Grão Pará e Parque Shopping) - com taxa.

Online: ingressosa.com

Informações: 981524202