Carla Cristina participa dos 15 anos do bloco Amigos do Urubu

A cantora Carla Cristina, ex-vocalista da banda As Meninas, chega com tudo para este Carnaval. Ela lançou esta semana a música “Donas do Verão”, que conta com as participações de Solange Almeida e Mc Mari. A canção promete embalar os foliões brasileiros, já que o trio entrega um hit chiclete, diversidade e animação.

Os paraenses terão a oportunidade de escutar “Donas do Verão” ao vivo. Neste sábado (22), a cantora baiana é a atração principal do bloco Amigos do Urubu, que comemora 15 anos de história, no circuito Porto Folia. Além dela, o line-up contará com o baiano Levi Alvim e os artistas paraenses: Big Band DBL, Baladeros, Virtudão e DJ Big.

“A minha carreira já teve altos e baixos. Mas as únicas coisas que sempre se mantiveram em alta na minha vida foram a minha fé em Deus e minha força de trabalho, a minha garra. Eu nunca deixei de cantar, nem de acreditar em mim. Como muito bem canta Milton Nascimento, ‘todo artista tem de ir aonde o povo está’. E eu procurei aproveitar todas as oportunidades de cantar, de levar alegria para o público. Agora eu estou em uma fase muito boa. Graças a Deus! Estou muito feliz, com dois novos sucessos e muitos projetos a serem realizados. Eu falei duas coisas que se mantiveram altas na minha vida. Mas, na verdade, tem mais uma: o carinho que o povo de Belém sempre teve por mim. Isso nunca mudou. E se depender de mim, nunca mudará. Sempre que eu estiver aqui, vou entregar o meu melhor”, disse Carla Cristina.

A artista ficou conhecida nacionalmente em 1999, com o primeiro álbum que tinha o hit "Xibom Bombom". Na ocasião, o trabalho vendeu mais de 100 mil cópias, segundo a ABPD (Associação Brasileira dos Produtores de Disco). Depois disso, foram quatro álbuns ao longo de sua carreira solo. Carla Cristina agora mantém uma agenda de shows ativa, além de comandar blocos de Carnaval, levando o axé pelos quatro cantos do Brasil.

“Eu sou foliã desde pequena, meus pais me levavam para os bailes. Eles cantavam em casa, eu cantava com eles. Quando começou o movimento Axé Music, eu entendi que era aquilo que eu queria para a minha vida. A minha vocação vem de berço, mas a minha profissão nasce com o Axé Music. Talvez seja pretensão minha falar de um legado meu para o axé. O axé é algo muito maior do que eu possa mensurar. É mais fácil falar do legado do axé para mim. E o que eu posso dizer é que o axé é minha vida. É o que coloca comida na minha mesa, me alimenta e alimenta meus sonhos”, relembra a cantora.

Com toda essa experiência musical, de quase 30 anos, Carla Cristina chega para fazer essa mistura no bloco Amigos do Urubu, que promete um baile de debutantes com a grandeza que o Pré-Carnaval de Belém merece, incluindo um circuito de rua. O percurso do Ver-o-Rio até o estacionamento do Porto Folia será feito pelo Virtudão, e as demais apresentações ocorrerão no espaço indoor.

“Vai ser uma apresentação incrível, sempre resgatando o que há de melhor no axé music, já que este ano comemoramos 40 anos de um movimento tão forte e importante para a cultura musical do nosso país. A turma vai estar debutando e eu estarei estreando nesse bloco com muita folia e felicidade. Cheia de saudades dessa terra. Tive a oportunidade de ir ano passado, mas para um evento privado. Então, cantar para um público grande e fiel ao axé e ao nosso movimento vai ser muito importante. Vai ser o start para o Carnaval 2025”, finaliza Carla Cristina.

Agende-se

Data: sábado, 22

Hora: 16h

Local: estacionamento Porto Futuro - R. Belém, S/N, Reduto - BELEM - PA

Informações: @amigosdourubu