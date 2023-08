Faustão respira sem ajuda de aparelhos após transplante e está consciente, dizem médicos

Faustão está se recuperando bem e respirando sem auxílio de aparelhos após passar por um transplante de coração no último final de semana. É o que diz o novo boletim médico do ex-apresentador, divulgado pelo Hospital Albert Einstein, nesta terça-feira (29). A boa notícia também veio acompanhada da informação de que ele foi extubado.

De acordo com o comunicado, Faustão está consciente e conversou normalmente com a equipe médica e a família. Ele permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e "apresenta boa função do coração”, acrescenta a nota.