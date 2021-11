Fãs paraenses de Harry Potter estão na expectativa da reexibição de "Harry Potter e a Pedra Filosofa

Os fãs do mundo mágico de Harry Potter terão a oportunidade de rever o início de todo o universo da magia em salas de cinemas espalhadas por todo o Brasil. "Harry Potter e a Pedra Filosofal" completa 20 anos e as sessões acontecerão, exclusivamente, no dia 21 de novembro em cinemas de todo o Brasil e a pré-venda já está disponível.

A estudante paraense Ludiany Oliveira, 24, já comprou o ingresso para a exibição única e também já separou a caracterização da casa corvinal, casa a qual ela faz parte dentro do universo mágico. “Achei muito interessante essa reexibição nos cinemas, porque quando o primeiro filme estreou eu não fui ao cinema. Conheci a saga um pouco depois, pois nesta época era bem criança”, disse a jovem.

Outra fã da saga, a advogada Laís Maia, 28, ainda não comprou o ingresso, mas já está combinando com a irmã e com as primas para esta programação de domingo. Ela disse que foi por meio de Harry Potter que se interessou pela literatura e pelo cinema. “Eu comecei assistindo o filme e fui me interessando pelos livros e isso me fez gostar de literatura. É algo muito marcante na minha infância e adolescência. Eu, minha irmã e minhas primas sempre nos reuníamos para assistir aos filmes”, destacou a jovem

"Harry Potter e a Pedra Filosofal" chegou aos cinemas em 23 de novembro de 2001. Nesse período, o livro de J.K. Rowling já era um sucesso de vendas nas livrarias, mas o longa-metragem foi o impulso final para transformar a história em um sucesso mundial.

Nesta primeira produção, o espectador é apresentado a Harry Potter, um menino órfão que vive com os tios, mas que vê sua vida mudar quando corujas lhe levam uma carta convidando a ingressar na escola de magia de Hogwarts.

O filme, dirigido por Chris Columbus, recebeu três indicações ao Oscar de 2002 (melhor direção de arte, melhor figurino e melhor trilha sonora) e se tornou o primeiro passo de uma franquia que viria se tornar uma das mais bem sucedidas do cinema.

A franquia de oito filmes já acumulou mais de 7,7 bilhões de dólares em bilheteria, o que representa mais de 40 milhões de reais. E os próprios livros, traduzidos para 80 idiomas, já venderam mais de 500 milhões de cópias.

Além da exibição especial nos cinemas, vale lembrar que "Harry Potter e a Pedra Filosofal" está disponível na plataforma de streaming HBO Max.

A HBO Max dá de presente aos fãs a chance de reviver a magia do dinâmico universo encantado em um reencontro que ficará para a história. No dia 1º de janeiro de 2022, um especial de 90 minutos, presta homenagem ao lançamento histórico de ‘A Pedra Filosofal’. E também reunirá o elenco em Leavesden, onde tudo começou, para ouvir as histórias pessoais sobre a produção do filme.

Por meio de entrevistas com o elenco e cobertura dos bastidores, diretamente dos arquivos do cofre da Warner Brothers, o canal levará o público numa viagem para ver como o mundo de Harry Potter nasceu e ganhou vida nas telas. Um formato que presta homenagem tanto à história da franquia do filme quanto a seus fãs.

O especial contará com a participação dos talentos Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Helena Bonham Carter, Gary Oldman, Robbie Coltrane, Chris Columbus e muitos outros.