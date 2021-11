'Harry Potter e a Pedra Filosofal: Em Modo Mágico' chega ao streaming celebrando 20 anos da franquia

A edição especial "Harry Potter e a Pedra Filosofal: Filme Em Modo Mágico", que celebra os 20 anos do lançamento do primeiro filme da saga do bruxo mais amado da cultura pop, está disponível com exclusividade no HBO Max.

A produção quer reviver a magia de uma forma especial. Um presente para os antigos e novos fãs da saga, que podem conferir cenas exclusivas, curiosidades, segredos cinematográficos e momentos memoráveis deste grupo de heróis e amigos inseparáveis: Harry, Ron e Hermione.

"Harry Potter e a Pedra Filosofal: Filme Em Modo Mágico" está sendo lançado para marcar o 20º aniversário da estreia no cinema do primeiro filme da série de livros criados por J.K. Rowling. Desta forma, Harry Potter, o bruxinho mais conhecido do mundo, continua presente com seus feitiços conquistando crianças, jovens e adultos com sua magia.

O filme também inclui depoimentos do diretor Chris Columbus, nos quais ele conta não apenas situações divertidas que surgiram durante a produção do primeiro filme, mas também cenas que foram apagadas e outras que nos convidam a mergulhar ainda mais fundo no fantástico universo Potter.