'Harry Potter': Filmes devem ser exibidos nos cinemas em comemoração aos 20 anos da franquia

Os fãs do mundo bruxo, integrantes das casas Grifinória, Lufa-Lufa, Corvial e Sonserina, podem comemorar o retorno dos filmes de "Harry Potter" aos cinemas. Segundo informação do canal Space, reportada pelo Metrópoles, todos os filmes da franquia serão exibidos nos cinemas em uma ação de comemoração aos 20 anos de lançamento do primeiro filme, "Harry Potter e a Pedra Filosofal", de Chris Columbus. O tweet do Space com a notícia, no entanto, foi apagado depois de um tempo.

As datas que os filmes do bruxinho devem ser exibidos, no entanto, ainda não foram divulgadas. O canal Space, que deu a boa notícia pelo Twitter, pertence à WarnerMedia, conglomerado que tem a produtora dos filmes, a Warner Bros.

Ainda segundo o Metrópoles, os filmes devem ser exibidos na mesma ordem de seus lançamentos, começando por "A Pedra Filosofal", seguido por "A Câmara Secreta", "O Prisioneiro de Azkaban", "Cálice de Fogo" "A Ordem da Fênix" e "O Enigma do Príncipe". Terminando com "Harry Potter e as Relíquias da Morte" partes 1 e 2, respectivamente.