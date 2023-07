Fãs de Thiaguinho pedem indenização de R$30 mil após evento ‘Tardezinha’

Fãs do cantor de pagode, Thiaguinho, acionaram a Justiça de São Paulo com um pedido de indenização após reclamações de danos materiais e valores durante o ‘Tardezinha’, evento de turnê do compositor, realizada no Rio de Janeiro.

O grupo afirma ter tido uma má experiência no evento, incluindo falta de organização, longas filas, bebidas quentes e falta de atendimento ao público. O show teria acontecido em abril deste ano, no Parque Olímpico, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Em maio, a ação foi iniciada e tem o valor da causa equivalente a R$ 33.476,36, segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo.

Na internet, a opinião dos internautas não se difere do grupo denunciante. “Ninguém conseguia comprar, ninguém conseguia consumir. Voltei para casa com os tickets do bar e sem nenhum suporte da produção do evento, que nada resolveu. Um total descaso", escreveu uma internauta.

“O evento foi um descaso, uma falta de respeito com o consumidor”, disse outro perfil.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)