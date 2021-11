Fãs de Cintia Dicker perguntam se filhos de Scooby atrapalham a relação do casal

A modelo Cintia Dicker, casada com Pedro Scooby, foi questionada pelos fãs, nas redes sociais, sobre a relação com os enteados Dom, Ben e Liz, filhos do surfista com a atriz Luana Piovani.

Um seguidor perguntou se as crianças não a incomodavam e se ela não gostaria de ter mais momentos a dois. "Muito pelo contrário, eles são um presente de alegria e amor na minha vida", garantiu a modelo.