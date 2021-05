Esposa de Pedro Scooby, Cintia Dicker abusa da sensualidade em foto seminua

Viajando com o marido Pedro Scooby, Cintia Dicker deixou os seguidores da sua conta oficial do Instagram enlouquecidos ao publicar uma foto coberta apenas com um maxi chapéu. Em suas redes sociais, ela e o marido estão frequentemente mostrando detalhes dos dias de descanso juntos.

"Outra manhã no paraíso", escreveu ela na legenda. No registro, Cintia aparece apenas com a parte de baixo do biquíni, tampando a parte de cima com uma maxi chapéu.

Os seguidores da modelo não pouparam elogios à sua beleza nos comentários: "Meu Deus, que maravilhosa", disse um. "Que chapéu de sorte", brincou outro. "De tirar o fôlego", comentou mais um. "Mamma mia", escreveu um quarto fã.