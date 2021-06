Luana Piovani reclama de presente dado por Scooby ao filho

Luana Piovani voltou a usar as redes sociais para reclamar do ex-marido Pedro Scooby. O assunto da vez é o aparelho de celular que o surfista deu de presente para o filho mais velho deles, Dom. A atriz Luana reclamou que o o garoto não larga o aparelho nem no momento das refeições.

Diante da repercussão da queixa, a loira usou novamente o Stories do Instagram neste domingo, 27, para voltar a se explicar sobre as regras que costuma impor para os filhos dentro de casa, mas disse que é cansativo.

"Ele fica abduzido na mesa. Quem me conhece um pouquinho sabe que eu sou cheia de regras, sou virginiana, cheia de regras", disse ao justificar que, inicialmente, ficou observando o comportamento do filho diante do aparelho.

"Agora voltamos às regras, não tenho problema de impor regras, só que é mais uma coisa para dar desavença. Agradeço os comentários falando sobre impor regras, só que é mais uma coisa para eu ter que travar uma batalha. É cansativo".

A vida do ex-casal já foi mais tumultuada na internet. Atualmente, Pedro Scooby está casado com a modelo Cíntia Dicker, enquanto Luana namora o empresário Lucas Bitencourt.