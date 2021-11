Pedro Scooby revela que faz sexo sete vezes por semana

Em uma interação com seguidores no Instagram, Pedro Scooby revelou que faz sexo sete vezes por semana. O surfista foi perguntado “quantas vezes na semana ele recomenda uma pessoa transar” e respondeu com o número cabalístico. As informações são do portal Metrópoles.

O surfista respondeu sem rodeios e ainda compartilhou uma foto de sua esposa, Cintia Dicker, nua.

Pedro Scooby e Cintia Dicker estão juntos desde 2019 e se casaram no ano passado. O surfista já passou por um relacionamento conturbado com Luana Piovani, sua ex-mulher, com quem tem três filhos: Dom, de 9 anos, e Bem e Liz, gêmeos de 5 anos.