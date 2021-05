Pedro Scooby mostra nova esposa tomando banho nua

Pelo seu Instagram, Pedro Scooby compartilhou um momento íntimo com a esposa Cintia Dicker. Os dois estão tomando banho no banheiro de um resort de luxo em Bali, na Indonésia, onde se hospedam e curtem uma viagem juntos.

Na imagem, ele mostra Cintia de costas no chuveiro, logo depois de mostrar ele mesmo de toalha no banheiro do quarto.

"Com ela até em barraco eu fico feliz. Mas vou falar, melhor hotel que já fui na minha vida inteira", disse ele sobre a estadia no resort. O hotel onde estão possui diárias de até R$ 31 mil reais.

Ele mostrou vários detalhes do quarto luxuoso e apareceu ao lado da modelo na área externa da mansão, com piscina e vista para o mar: "Com ela, até em um barraco fico feliz. Esse é o melhor hotel que já fui na minha vida inteira. Bizarro. Fiquei parando para refletir", falou.

(Reprodução: Instagram)

Pedro continuou falando sobre os momentos que tem vivido: "Há duas semanas, eu estava em uma cabana sem parede, toda de palha, o mais simples possível. Mas me senti o cara mais milionário do mundo por estar entre pessoas queridas, fazendo o que eu amo, em contato com a natureza", afirmou.