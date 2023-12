Farofa da Gkay: Fiuk e MC Zaac amanhecem aos beijos com influencers

MC Zaac e Fiuk começaram a manhã desta quarta-feira, 6, aos beijos com influencers na Farofa da Gkay. O clima esquentou entre o ex-BBB, cantor e ator e Talitha Diniz, já o funkeiro foi fotografado num momento íntimo com Renata Santti.

VEJA MAIS

Fiuk tem curtido a vida de solteiro nos últimos dias. Ele beijou Ayarla na Casa da Barra, ficou com a modelo Belle Kinzel também no evento de Carlinhos Maia, dançou coladinho com Gabi Martins na Farofa e, ainda na festa de Gkay, foi filmado sozinho com Mari Menezes.

Zaac vivia um affair com Sarah Andrade há pouco tempo, com quem foi acompanhado ao The Town. "Estamos nos conhecendo ainda. Tem dois anos anos e meio que estou nesta vida pública, e é complicado. Se relacionar já é difícil sem exposição. Com, é um pouquinho mais complicado", avaliou a ex-BBB na época.