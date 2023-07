Fiuk anda de ônibus pela primeira vez e comemora: 'Sextou no busão'

Fiuk surpreendeu seus seguidores ao revelar uma experiência inédita em sua vida aos 32 anos de idade. Nesta sexta-feira (28) ele decidiu utilizar o transporte público brasileiro pela primeira vez e compartilhou essa aventura em seu perfil no Instagram.

O filho de Fábio Jr. compartilhou os registros de dentro do ônibus e brincou na legenda: "Sextou no busão, qual a próxima parada?". A postagem rapidamente ganhou a atenção dos fãs, que se divertiram com essa atitude inusitada do ídolo.

Nos comentários da publicação, as reações foram variadas, desde elogios à humildade de Fiuk em experimentar uma experiência comum para muitas pessoas, até brincadeiras e curiosidades sobre como o cantor estava lidando com essa nova forma de locomoção. Entre os comentários, o cantor confirmou que essa foi realmente sua primeira vez andando de ônibus.

Outros internautas lembraram de seu discurso em uma eliminação do BBB 21, onde ele dizia estar passando por uma crise financeira e até vendeu sua guitarra na época. "Do jeito que a passagem de ônibus tá cara, vai ter que vender mais uma guitarra", brincou um usuário.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)