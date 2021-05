Fiuk diz que já fez sexo virtual: 'Tem que aprender a viver com a tecnologia’

Fiuk, ex-participante do ‘BBB 21’ e filho do cantor Fábio Jr., foi um dos convidados do programa Altas Horas, no último sábado (15). Em bate-papo com a sexologa Laura Muller, o artista teria afirmado a praticar relações sexuais virtualmente.

A declaração foi reprisada durante a atração exibida, ainda em 2019. No trecho, Fiuk conversa com a profissional, e Laura o questiona sobre a prática de sexo virtual, e o artista dá a entender que já praticou. “Eu já tive momentos… tive namoradas, enfim… acho que a gente tem que aprender a viver com a tecnologia a nosso favor. Eu sou um pouco mais romântico, né Laura”, disse.

Durante a entrevista, o filho de Fábio Jr. comentou achar “delicioso” sexo casual em algumas situações, porém, garantiu que faz mais o tipo romântico. “É diferente! Acho que é por isso que eu sempre me apaixono”, brincou Fiuk.