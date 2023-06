Fiuk revela salário da época em que fez 'Malhação': 'O negócio era 'punk'

Fiuk revelou recentemente o valor do seu salário durante sua participação na temporada de 2009 da novela juvenil "Malhação ID", exibida pela Globo.

Na trama, o ator, que hoje tem 32 anos, desempenhava o papel de Bernardo, protagonista da história e par romântico de Cristiana, interpretada por Cristiana Peres. Seu personagem tinha como pai o personagem Paulo Roberto Oliveira, vivido por Tarcísio Filho. Bernardo fazia parte do temido quarteto formado por Beto (Murilo Couto), Bia (Mariana Molina) e Tati (Élida Muniz) no colégio Primeira Opção.

Durante uma transmissão ao vivo no Instagram, Fiuk surpreendeu seus seguidores ao revelar o valor que recebia por seu trabalho como protagonista de "Malhação". O cantor não hesitou em abrir o jogo sobre seu salário: "Uma curiosidade sobre 'Malhação' é que eu era o protagonista máximo. Eu ganhava R$ 1,5 mil por mês, ao contrário do que muita gente pensa".

Fiuk destacou que a situação era difícil na época, mas ao longo do tempo, conforme sua visibilidade aumentou e sua carreira foi evoluindo, as coisas mudaram. "O negócio era 'punk', mas é claro que as coisas foram mudando, porque depois eu ganhei uma visibilidade irada e tudo foi acontecendo, fui crescendo. O comecinho foi sinistro", explicou.