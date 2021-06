Fiuk manda foto pelado em grupos e provoca seguidores

Fiuk provocou seguidores ao dizer que disparou nudes para grupos de mensagem. O cantor publicou vídeo, na última terça-feira (8), contando o episódio. O artista, que foi finalista do “BBB 21”, causou no confinamento ao pular sem roupa na piscina para cumprir uma promessa. A cena, ao lado de Gil do Vigor, é uma das mais lembradas da edição.

"Desde que eu apareci peladão em rede nacional, todo mundo fica 'Fiuk, cadê seu nude? Fiuk, posta um nude'. Então é o seguinte, atendendo a pedidos, eu acabei de mandar uns nudes em uns grupos por aí, e quem sabe, amanhã eu poste aqui", afirmou o filho de Fabio Jr, ao brincar sobre os pedidos inusitados.

Logo depois que saiu do confinamento, o cantor falou nas redes sociais como foi voltar para a casa e poder tomar banho pelado e sem as câmeras. O ex-brother começou o vídeo brincando com a fama de chorão que levou o reality show. "Zoeira. Bom dia, meus amores. Mano, ferrou, como vou segurar minha pose agora?", disse o artista.

"Não estou acreditando ainda, é muito louco voltar pra casa. Não tem o microfone no pescoço, toda hora fico botando a mão no pescoço pra ver se tem microfone. Tomar banho pelado, meu Deus! Falar com vocês, mexer no celular, que isso?", completou Fiuk.