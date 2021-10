Fiuk vira meme após imitar Harry Styles no Show dos Famosos: 'Parece o Zé Bonitinho'

No último domingo (17), durante sua performance no quadro 'Show dos Famosos', no 'Domingão com Huck', Fiuk foi duramente criticado após cantar o hit ‘Watermelon Sugar’, do Harry Styles. A apresentação e caracterização não agradou o público, que comparou o filho do Fábio Junior ao Zé Bonitinho. As informações são do Uol.

Além dos internautas, a performance recebeu críticas do próprio corpo de jurados, que era composto por Claudia Raia, Boninho e Preta Gil. Todos ressaltaram que o cantor precisa se 'soltar' mais e se divertir durante a apresentação. Os três deram 9,9 para o músico. "Você sempre se supera. O Harry Styles podia ser óbvio porque vocês têm similaridade, mas poderia ter sido mais grave, mas você se aproximou bastante dele. A interpretação vocal ouvi muito o Fiuk e isso me deixou fora do Harry", apontou Preta. Confira abaixo a repercussão no Twitter: