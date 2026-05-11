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Família Moreira, de Marabá, vai à final do 'Em Família com Eliana'

Representando o Pará, os Moreira garantiram vaga na decisão da disputa que vai premiar a família mais musical do Brasil

Hannah Franco
fonte

Família de Marabá disputa final do Em Família com Eliana. (Divulgação/Globo)

A Família Moreira, de Marabá, conquistou uma vaga na final do programa Em Família com Eliana, exibido no último domingo (10). O trio paraense superou outras apresentações nas quartas de final e continua na disputa pelo título de "Família Mais Musical do Brasil".

Formada por Luiz Gabriel, de 11 anos, e pelos pais Mara e Luiz Carlos, a família agora está mais perto de conquistar um carro zero quilômetro, prêmio oferecido aos vencedores da competição.

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Conhecido nas redes sociais como "mini Michael Jackson", Luiz Gabriel interpretou a música "Heal the World", um dos maiores sucessos de Michael Jackson.

A apresentação destacou a influência da soul music e rendeu elogios no programa, garantindo a classificação da família paraense para a grande final.

Confira como foi a apresentação:

Sobre a família

O nome de Luiz Gabriel ganhou projeção nacional em novembro de 2025, quando um vídeo em que ele cantava "Oh Happy Day" repercutiu nas redes sociais.

A gravação foi feita durante ensaios para uma apresentação de Natal na Casa de Cultura de Marabá, onde o garoto estuda canto e flauta.

A trajetória musical dos Moreira é construída dentro de casa. Mara canta desde a infância e atualmente ensina canto e violão em um projeto social voltado para crianças em situação de vulnerabilidade.

Luiz Carlos é contrabaixista e também atua como professor de matemática e física em uma escola localizada em uma aldeia indígena.

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