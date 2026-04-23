Vídeo: família de Marabá vai participar do 'Em Família com Eliana' no próximo domingo (26)

A Família Moreira, de Marabá, representará o Pará no programa 'Em Família com Eliana', da TV Globo, neste domingo (26). O grupo participa de uma competição nacional cujo prêmio principal é um carro zero-quilômetro.

A atração televisiva busca reunir famílias de todo o Brasil em uma disputa emocionante. Os Moreira fazem parte da segunda família paraense a participar do programa. A primeira foi a Família Marçal, que tem à frente o vocalista Joba, da banda Warilou.

O reconhecimento da Família Moreira começou em novembro do ano passado. Um vídeo de Luiz Gabriel, de 11 anos, cantando "Oh Happy Day" viralizou nas redes sociais. O vídeo de Luiz Gabriel foi gravado durante ensaios para uma apresentação de Natal. A filmagem ocorreu na Casa de Cultura de Marabá, onde o jovem estuda canto e flauta.

VEJA MAIS

Trajetória familiar é ligada à música

A conexão da Família Moreira com a música se estende por décadas. Mara, mãe de Luiz Gabriel, canta desde a infância, aprendendo de forma autodidata na igreja. Atualmente, Mara é professora de canto e violão. Ela ministra aulas como parte de um projeto social para crianças de baixa renda.

O pai, Luiz Carlos, cresceu próximo a músicos e encontrou no contrabaixo sua principal forma de expressão. Ele concilia a arte com a profissão de professor de matemática e física. Luiz Carlos leciona em uma escola localizada em uma aldeia indígena, demonstrando a versatilidade dos membros da família.