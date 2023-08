Família de Lil Tay afirma que rapper está viva; influenciadora diz ter tido a conta hackeada

A morte da rapper e influenciadora Lil Tay, de 14 anos, foi negada em um comunicado divulgado pela família nesta quinta-feira (10). O falecimento da canadense e do irmão, Jason Tina, de 19 anos, havia sido noticiado no perfil oficial da pop star teen no Instagram no último dia 9.

Em uma declaração dada à família e informada ao site ‘TMZ’, a cantora detalhou o acontecimento, afirmando ter sido vítima de hackers. “Quero deixar claro que meu irmão e eu estamos seguros e vivos, mas estou com o coração partido e lutando para encontrar as palavras certas para dizer isso [...] Foram 24 horas muito traumatizantes. Durante todo o dia de ontem fui bombardeada com intermináveis telefonemas comoventes e chorosos de entes queridos, enquanto tentava resolver essa bagunça”, disse ao portal de notícias.

Segundo ela, até seu nome foi publicado de forma errada: “Minha conta do Instagram foi hackeada por terceiros e usada para espalhar informações e rumores chocantes sobre mim, a ponto de até mesmo meu nome estar errado. Meu nome real é Tay Tian, não Claire Hope", acrescentou.

Lil Tay ficou reconhecida no Instagram em 2018, com apenas 9 anos. Na rede social, publicava vídeos cantando rap rodeada de carros e notas de dinheiro.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)