Lil Tay, rapper e influenciadora digital, morre aos 14 anos

Morreu, aos 14 anos, a rapper e influenciadora digital Lil Tay, famosa por viralizar gravando vídeos em carros de luxo. A notícia foi confirmada pela família da jovem, em um comunicado divulgado em seu próprio Instagram. Segundo os familiares, Jason Tian, irmão da artista, também faleceu e ambas as mortes estão sendo investigadas.

Lil Tay ganhou fama em 2018, no Instagram, aos nove anos. Nos vídeos divulgados nesta rede social e no TikTok, a rapper sempre aparecia cercada por muitas notas de dinheiro e, mesmo sendo menor de idade, até dirigiu um carro luxuoso em um dos registros publicados na web.

Confira o comunicado da família:

"É com pesar no coração que compartilhamos a notícia devastadora que a nossa querida Claire [nome real] faleceu repentina e tragicamente. Nós não temos palavras para expressar esta insuportável perda e indescritível dor. Este ocorrido foi totalmente inesperado e nos deixou em choque. O falecimento de seu irmão acrescenta uma dor ainda mais profunda. Durante este período de imensa tristeza, nós pedimos gentilmente por privacidade enquanto nós passamos pelo sofrimento desta dor esmagadora, pois as circunstâncias das mortes de Claire e de seu irmão ainda passam por investigações. Claire para sempre ficará em nossos corações, sua ausência deixa um vazio insubstituível que será sentido por todos que a conheciam e a amavam."