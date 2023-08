Adolescente de 13 anos morre em operação na Cidade de Deus

Um adolescente de 13 anos morreu baleado durante uma operação da da Polícia Militar na Cidade de Deus, zona oeste do Rio de Janeiro, na noite do último domingo (6). De acordo com familiares da vítima, identificada como Thiago Menezes Flausino, ele foi atingido por cinco tiros.

Moradores da comunidade e a família de Thiago alegam que os militares alteraram a cena do crime. De acordo com a tia de Thiago, Nathaly Bezerra Flausino, os policiais chegaram ao local atirando.

“Eles estavam de moto na principal da CDD. A polícia encontrou com eles e deu muitos tiros neles. Deu muitos tiro neles. Meu sobrinho é pequeno, tem corpo de criança, e está com mais de cinco tiros espalhados pelo corpo. Muito tiro em uma criança de 13 anos”, relatou a tia do adolescente.

Uma outra testemunha, que não quis ser identificada, confirmou a versão dos familiares da vítima. “Quando eles viram que a criança já estava morta com um tiro fatal, eles queriam tirar o corpo da criança do chão. Nós peitamos, e não deixamos eles levarem o corpo da criança”, relatou a testemunha.

Outro morador do local, também com a identidade preservada, disse que os policiais chegaram a simular uma troca de tiros na comunidade.

Thiago era aluno do projeto social Canelinhas Futebol Clube, da Cidade de Deus, e sonhava em ser jogador de futebol profissional.

Pelas redes sociais, a PMERJ informou que, durante a operação na comunidade, “um criminoso ficou ferido ao entrar em confronto com policiais”. Além disso, uma “arma de fogo” foi apreendida com o suspeito e que a ocorrência está em andamento.

Depois, em nota, a PM informou que, de acordo com os policiais envolvidos na ocorrência, equipes do BPChq realizavam policiamento quando, na esquina da Estrada Marechal Miguel Salazar com Rua Geremias, “dois homens em uma motocicleta atiraram contra a guarnição”. “Após confronto, um adolescente foi encontrado atingido e não resistiu aos ferimentos”, afirmou.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política).