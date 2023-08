Solteiro, Cara de Sapato vive affair com Anajú Dorigon; veja os bastidores

Antônio Cara de Sapato não voltou ao Brasil focado apenas na cirurgia que fará nesta sexta-feira, 11, para corrigir o menisco. Agora solteiro, o lutador também tinha mais um motivo para querer estar no país. E ele atende pelo nome Anajú Dorigon. Ele e a atriz, que ficou conhecida em "Malhação" e "Órfãos da Terra", engataram uma paquera, que aos poucos, virou um affair.

Ao chegar ao Rio de Janeiro, Cara de Sapato se hospedou no Hotel Nacional, em São Conrado, na Zona Sul, em vez de ficar na casa do irmão, Mario Figueiredo, que mora na cidade, como já fez algumas outras vezes. O fato chamou a atenção dos docshoes, fãs que shipavam Sapato e Amanda.

Anajú e Sapato foram apresentados por Bruna Griphao na última vez em que ele esteve no Brasil, em junho. Segundo fontes, ali começou um contato entre os dois, que passaram a se falar sempre. A aproximação não passou batido aos olhos dos fãs mais emocionados de Antônio Cara de Sapato e Amanda Meirelles. Há dois meses, eles já suspeitavam e falaram para a médica, de que algo entre o lutador e a atriz estava rolando.

