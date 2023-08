Jennifer Aniston assume sentimentos por colega de 'Friends'

A atriz Jennifer Aniston assumiu seus sentimentos pelo colega David Schwimmer, intérprete de seu par romântico em ‘Friends’. A celebridade de 54 anos não apenas confirmou seu crush no amigo como disse que beijá-lo era “bem agradável”. Aniston lembrou da "química" e da relação com o amigo de set em entrevista ao podcast ‘Live With Kelly and Mark’.

Uma das apresentadoras do programa disse para Aniston: “Você e o David, no começo [de ‘Friends’], tinham um crush”. A atriz não hesitou na resposta: “Sim, nós tínhamos. Nós deixávamos acontecer na televisão”. Em relação ao primeiro beijo no colega, exibido na segunda temporada de ‘Friends’, Aniston disse: “Foi bem agradável, na verdade”.