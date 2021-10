Elenco de 'Friends' presta homenagem a James Michael Tyler

Após a morte do ator James Michael Tyler, vítima de um câncer, nomes como Courtney Cox, Matt LeBlanc, Jennifer Aniston e Lisa Kudrow, que faziam parte do elenco principal da série, prestaram homenagens ao eterno 'Gunther'. As informações são do Uol.

"Friends não seria a mesma sem você. Obrigada pelas risadas que você trouxe para o show e para todas as nossas vidas. Você fará muita falta", escreveu Jennifer Aniston, que interpretava Rachel Green, personagem pela qual Gunther (James Michael Tyler) era apaixonado, confira:

A segunda a se manifestar foi Courtney Cox (Monica Geller), que declarou: “O tamanho da gratidão que você trouxe e demonstrou diariamente no set é o tamanho da gratidão que tenho por tê-lo conhecido. Descanse em paz, James.”

Lisa Kudrow, a Phoebe, também se despediu do amigo: "James Michael Tyler, vamos sentir sua falta. Obrigado por estar lá para todos nós...", veja:

Até então, o último a prestar suas condolências foi Matt LeBlanc, o Joey. "Nós demos muitas risadas, amigo. Sentiremos a tua falta. Descanse em paz, meu amigo."

James Michael Tyler morreu na manhã de domingo (24), ele vivia com um câncer de próstata em estágio 4. O anúncio da doença foi feito no início de 2021 e surpreendeu os fãs da série, já que o ator participou do especial 'Friends - A Reunião', aparentando estar bem.

No comunicado divulgado, a família ressaltou o homem amoroso que ele era. “O mundo o conhecia como Gunther (o sétimo 'Friends'), mas os entes queridos de Michael o conheciam como ator, músico e marido amoroso. Michael adorava música ao vivo, torcendo por seu Clemson Tigers e muitas vezes se encontrava em aventuras divertidas e não planejadas. Se você o conheceu uma vez, você fez um amigo para a vida toda."