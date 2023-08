‘Fala, Patinho’ compartilha primeiro dia de aula na web e internautas parabenizam: ‘Esse é o futuro’

O menino Cristiano, de 7 anos, que ganhou vários seguidores nas redes sociais após criar gírias próprias e ficar famoso pelo bordão “Fala, Patinho!”, compartilhou o seu primeiro dia de aula na escola após o recesso de julho. Os bastidores foram compartilhados pela administradora do perfil do garoto no Instagram. O vídeo já acumula mais de 15 mil curtidas.

VEJA MAIS

Na publicação, Cristiano aparece uniformizado e bastante animado a caminho do colégio. Em seguida, ele mostra o caminho que vostuma percorrer até chegar na sala de aula e, por fim, já ao lado dos colegas de turma, sentado na última cadeira da fileira. “Temos uma celebridade na sala agora”, brinca a professora, se referindo ao 'aluno famoso'.

Assista ao vídeo:

Nos comentários, muitos internautas elogiaram o menininho. “Fala, Patinho. Estuda, mano. Esse é o futuro!”, disse uma seguidora. “Ixi… Ele é da turma do fundão mesmo”, brincou um segundo. “Sucesso na internet… Tomara que seja só sucesso nas notas. Estude, Patinho, porque esse é o único futuro garantido”, escreveu uma terceira.